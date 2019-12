Batı Karadeniz Birliği İller Bankası'na ziyarette bulundu

Batı Karadeniz Birliği, İller Bankası’nın bir önceki Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Denetim Komitesi Başkanı Mehmet Yerebakan ve Cumhurbaşkanlığı İstihbarat Dairesi Başkanı ile birlikte İller Bankası A. Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ertan Yetim ve Genel Müdür Yardımcısı Salih Yılmaz’ı ziyaret etti.

Batı Karadeniz Birliği, platformun kuruluş gerekçeleri ile öncelikli hedeflerinin milli aracın Filyos’ta üretilmesi, Karadeniz Sahil yolunun Samsun’dan Düzce’ye kadar olan kısmının tıpkı bu yolun ilk kısmı, Bolu tüneli vd. olduğu gibi bir gayret ve yüklenme ile bir an önce bitirilmesi, SakaryaBartın Demiryolu projesinin bir an önce hayata geçirilmesi ve Filyos Endüstri Bölgesi'nin su ihtiyacının giderilmesi için projeler geliştirilmesi konularında taleplerini anlattı.

Görüşmeyle ilgili açıklama yapan ZonBaşder Başkanı Tuncay Gençer şunları söyledi; "Yatırımcı ve yerel yönetimlerin her türlü işlerinin finansman ve teknik desteğini veren bir kuruluş olarak İller Bankası’ndan Bölgemizin altyapı ve üstyapı ihtiyaçlarına destek istedik. Birliğin temel amacının sayılanlar bölge için cazibe merkezi olabilecek yatırım alanlarına yönelik projelere destek, bölge’nin kalkınmasına katkı vermek olduğunu, Ankara’da bölgemiz lehine her türlü girişimi yapacağımızı, bölgemizin değerleri olan hemşehrilerimizin arkasında olduğumuzu, takip edeceğimizi belirttik. Sayın Başkan’dan olumlu tepkiler aldık, Genel Müdür Yardımcımız memnuniyetini dile getirerek destek vaadinde bulundu. Bunların dışında Dernek Başkanlarımız da bazı sorunlarını dile getirerek taleplerde bulundular.

Yönetim Kurulu Başkanımız ve Genel Müdür Yardımcımız, taleplerimizi değerlendirmeye alacaklarını ve destek olacaklarını belirttiler. Ziyaretlerimizden hüsnü kabulle karşılandığımız ve taleplerimize olumlu cevaplar aldığımız için memnun kaldık. Bizleri kabulü, misafirperverliği ve destekleri için 7 ilin Ankara derneklerinin/federasyonlarının oluşturduğu bir platform olan Batı Karadeniz Birliği adına teşekkür edip, selam ve saygılarımızı sunarak ayrıldık".

ZONGULDAK 20 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 12:55

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:32

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.