Çaycuma'da 430 meyve fidanı toprakla buluştu

Zonguldak 'ın Çaycuma ilçesinde Yaşam Park’da "Fidan Dikim Şenliği" projesi gerçekleşti.

Yoğun katılımın gerçekleştiği fidan dikme projesine, SP İlçe Başkanı Engin Zeren, Perşembe Belediye Başkanı İsmail İnam, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hayri Kandemir, Ziraat Odası Başkanı Rıza Çapkın, Türkiye Emekliler Derneği Çaycuma İlçe Başkanı Nizamettin Eyidoğan, ADD Başkanı Zeki Saim Oral, Çaycuma ve Çevre Köylerini Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği Başkanı Savaş Çiloğlu, Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ayla Kalaycı ve kendi adına ağaç alan vatandaşlar katıldı. Çaycuma Halk Eğitim Yetişkin Folklor Grubu'nun oyunlarının ardından fidan dikim şenliği yapıldı.

Proje yürütücüsü Nilgün Çelik, ilgi gösteren Çaycumalılara teşekkür ederken, “Bu projeyi gerçekleştirmek için birlikte alın teri döktüğümüz, fikir ve emek birlikteliği yaptık. Yıllardır düşünü kurup, gerçekleştirmeyi çok istediğimiz bir hayali hep birlikte hayata geçiriyoruz. 430 meyve fidanını toprakla buluşturduğumuz bu gün, Filyos ırmağı kenarında imece usulü bir meyve bahçesi kuruyoruz.

Bu ağaçlar büyüyüp önce renk renk çiçek açarak buraları bir cennet bahçesine çevirecek sonra meyve vermeye başlayıp, Çaycuma Belediyesi'nin bambaşka bir görünüme kavuşturduğu yaşam parkı kurdun, kuşun, karıncanın, hayat bulduğu, beslendiği, hayata tutunduğu bir mekan haline getirecek. Buradan geçen, spor yada yürüyüş yapan yurttaşlarımız da dallarından bir meyve kopararak kendilerini tazeleme, soluklanma imkanı bulacak.

Biliyorsunuz imeceye katılan, uşakta olup katılamayan herkesin ismini diktiği ağaca asarak, ağaçla birlikte yaşamasını da sağlıyoruz. O ağaçlardan meyve yiyen herkes, okuduğu isme hayır duası ederek hayırla yad edilmesini de sağlayacak. Bu meyvelerden tadan herkes Çaycuma gibi bereketli bir kentte yaşamanın huzurunu, mutluluğunu duyacak.

Kendisi yada sevdiği adına ağaç niyetlenip de bu fırsata erişemeyen tüm Çaycumalılardan özür diliyoruz. Çaycuma'da herkesin bir dikili ağacı olsun diye çıktığımız bu yolda çok büyük bir ilgiyle karşılaştık Projemizi kendisine açtığımız andan itibaren büyük bir heyecan ile destekleyen, belediyenin tüm olanaklarını seferber eden, modern Çaycuma’nın mimarı Belediye Başkanımız Sayın Bülent Kantarcı ile Ziraat Odası’nın değerli Başkanı Rıza Çapkın’ın çok özel teşekkürü hak ettiğini düşünüyorum. Çaycuma Belediyesi ve Ziraat Odası değerli personeline emekleri nedeniyle teşekkür ederim. Bu fidanların hayata tutunup meyveye durmadı en büyük dileğim ve umudumdur. Ancak buları dikmekli görevimizin sona ermediğini bilmenizi isterim. Ağaçları başta Vandallar ve kötü hava koşullarından korumak korumak, onları zaman zaman ziyaret ederek bakımını yapmak, gereğinde sulamak gibi görevlerimiz var” dedi.

ZONGULDAK 21 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:35

GÜNEŞ 08:08

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:12

AKŞAM 17:33

YATSI 19:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.