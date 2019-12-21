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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bütün hakları Türkiye’nin olan bir otomobille yolculuğa başlıyoruz”

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 27 Aralık günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'nin yerli otomobili prototibini tanıtacağını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, "Bütün hakları Türkiye'nin olan bir otomobille yolculuğa başlıyoruz" diye konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: “Bütün hakları Türkiye’nin olan bir otomobille yolculuğa başlıyoruz”

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 27 Aralık günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Türkiye’nin yerli otomobili prototibini tanıtacağını ifade etti. Hisarcıklıoğlu, “Bütün hakları Türkiye’nin olan bir otomobille yolculuğa başlıyoruz” diye konuştu.
Türkiye Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Zonguldak Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) 100.Yıl Zirvesi etkinliğinde yaptığı konuşmada Zonguldak’ın yeniden bir cazibe merkezi haline gelerek, Batı Karadeniz’in dünyaya açılan kapısı olacağını belirtti ve Oda’nın 100’üncü yaşını kutladı.
Zonguldak TSO’nun 100. Kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen toplantıya TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Zonguldak TSO Yönetim Kurulu Başkanı Metin Demir, Zonguldak TSO Meclis Başkanı Zafer Sağlam ile çevre il ve ilçelerden çok sayıda oda borsa başkanı katıldı. Toplantı sonunda ilin başarılı iş adamları da ödüllendirildi.
Başkan Hisarcıklıoğlu, en çok sıkıntıyı bankalardan yana yaşadıklarını belirterek şöyle dedi:
“En çok sıkıntımız 2018 Ağustos ayından itibaren bankalardandı. Hükümetimizin aldığı inisiyatifle kamu bankaları burada devreye girdi. Hem faizleri bir miktar düşürdüler. Hem de yeni kredi vermeye başladılar. Konutta ve otomotivde başlatılan kampanyalar üyelerimiz nezdinde bir moral sağladı. Son açıklanan kararla kamu bankalarında ticari kredi faizleri tek haneli rakamlara inecek İnşallah. Biz de Kredi Garanti Fonu ile siz kefil olmaya da devam ediyoruz. Son 3 senede, yaklaşık 800 bin üyemize kefil olmuşuz. Bu günkü devirdi baba oğula kefil olmuyor. Komşu komşuya kefil olmuyor. Senin odan üyesine kefil oluyor. Bugün KGF vasıtasıyla 1 milyon yaşayan üyemiz var. 800 bin üyemize kefil olmuşuz. 400 milyarlık kredisine kefil olduk. Nefes Kredileriyle 100 bin üyemize 12 milyarlık ucuz kredi imkanı sağladık. Bankalarda ikinci şikâyetimiz yüksek POS komisyonlarıydı. Eskiden hiçbir limit yoktu. Şimdi yüzde 1,60 üst sınır getirildi. Şimdi bunun biraz daha düşürülmesi için konuşuyoruz. Ayrıca yine sizlerin talepleri, odalarımızın ve bizlerin de takibi sonucu, çeşitli sektörlerdeki kredi kartlı alışverişte taksit sayısı artırıldı. Yine bizim, TOBB’un uzun zamandır üzerinde çalıştığımız bir konu vardı: “ticari alacak sigortası” Halk Sigorta bu işin başını çekti. Şu an 16 sigorta şirketi ticari alacak sigortası hizmet veriyor. Bu imkanı da muhakkak takip edip, kullanın ve üyelerinize duyurun.”

Türkiye’nin yerli otomobil projesi
27 Aralık 2019 günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte Türkiye’nin yerli otomobil projesinin prototipinin tanıtılacağını aktaran Hisarcıklıoğlu sözlerini şöyle tamamladı:
“Sayın Cumhurbaşkanımız bizden talep etmişti. 5 babayiğit bulduk ve işe koyulduk. 27 Aralık’ta Cumhurbaşkanımız prototipleri kamuoyuna gösterecek. Bundan da hepimiz ayrı bir gurur ve mutluluk duymalıyız. Buraya kadar reklam yaptık. Türkiye’nin tarihinde ilk defa. Yüzde 100. yerli, belgesi olan. Elektrikli bir otomobille beraber dünyadaki teknolojiyi yakalamış. Bütün hakları Türkiye’nin olan bir otomobille yolculuğa başlıyoruz.”

ZONGULDAK

21 Aralık 2019 Cumartesi

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