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TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Filyos Limanı ile birlikte bölge bambaşka hal alacak"

İHA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Filyos Liman projesinin tamamlanması ile birlikte bambaşka bir Çaycuma'nın bambaşka bir hal alacağını ve bu bölgenin hızla sanayide gelişmeye ve üretmeye devam eden bir bölge konumunda olacağını söyledi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: "Filyos Limanı ile birlikte bölge bambaşka hal alacak"

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Filyos Liman projesinin tamamlanması ile birlikte bambaşka bir Çaycuma'nın bambaşka bir hal alacağını ve bu bölgenin hızla sanayide gelişmeye ve üretmeye devam eden bir bölge konumunda olacağını söyledi.
TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Çaycuma ilçesindeki sosyal hizmet binasının açılışına ve ekonomiye değer katanlar ödül törenine katıldı. Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada, Çaycuma'nın, Zonguldak’ın gelişen sanayisiyle önemli bir çekim ve yatırım merkezi haline geldiğini belirterek, "Burada havaalanı ve OSB var. Sanayide gelişmeye devam eden, üretime devam eden önemli bir bölge konumundasınız. En büyük sanayi şirketleri listesinde şirketiniz var. İnşallah Filyos Limanı da bitince o zaman bambaşka bir Çaycuma göreceğiz. Filyos Limanı’nın yüzde 90’ını tamamlanmış. Burası bitince 25 milyon ton elleçleme kapasitesiyle Türkiye’nin en büyük 3. limanı olacak. Sadece Batı Karadeniz’in değil, Orta Anadolu’nun da denize çıkış kapısı burası olacak. Çaycuma’nın gelişmesi ve kalkınması için çalışan Çaycuma TSO başkanıma, yönetim ve meclis üyelerimize, tüm çalışan kardeşlerime ve sizlere teşekkür ediyorum. Çaycuma Manda Yoğurdu’nun da coğrafi işaretli ürün olarak tescil edilmesi için başvuru yaptınız. Değerinize sahip çıktığınız için sizi kutluyorum. İnşallah sizlerin bu gayreti ve çalışmalarıyla Çaycuma daha da zenginleşecek. Bizler TOBB ve OdaBorsa camiası olarak, sizlere destek vermek, işinizi kolaylaştırmak için çalışıyoruz. Yaptığımız işlerden sadece ikisini anlatacağım vaktinizi almamak için. Hükümetimizle birlikte çalışarak, ülkemizdeki iş ve yatırım ortamını iyileştiren reformlara imza attık. Bu işin özel sektör koordinasyonu TOBB yaptı. Sizlerden, üyelerimizden gelen sıkıntıları topladık, sonrada çözümler geliştirdik" dedi.
Hisarcıklıoğlu, 'El ele verince, kamuözel birlikte çalışınca, istişare ve ortak akıl hakim olunca, başaramayacağımız hiçbir şey yok' diyerek, "Yeter ki birbirimizi ötekileştirmeyelim. İnşallah yine hep birlikte el ele verip, ülkemizi hak ettiği yere getireceğiz. Dünyanın en büyük ekonomileri arasına gireceğiz. İhracatta ve istihdamda fark oluşturarak ödül almayı hak kazanan girişimci kardeşlerimi yürekten kutluyorum” diye konuştu.
Konuşmaların ardından ekonomiye katkı veren işadamlarına teşekkür plaketi verildi.

ZONGULDAK

21 Aralık 2019 Cumartesi

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