Hasbeyler Köyü’nde devlet millet iş birliğinin en güzel örneği sergileniyor

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü’nde yaşlısı genci çalışmaları imece usulü ile yürütüyor. Devletmillet iş birliğinin en güzel örneğinin yaşandığı köyde eksiklerde bir bir tamamlanıyor.

Kdz. Ereğli ilçesine bağlı Hasbeyler Köyü’nde Hasan Duman ve azalarının 2019 yılı Nisan ayında göreve gelmesi ile birlikte çalışmalar hız kazandı. Çalışmalar hakkında bilgi veren Hasbeyler Köyü Muhtarı devletmillet iş birliği içerisinde çalışmalara yaşlı genç herkesin katıldığını söyledi. Azaları ile birlikte göreve geldikten sonra ilk olarak Hasbeyler Köyü Bıdaklar Mahallesi’nde ki caminin kadın erkek tuvaletlerini modern ve hijyenik şartlara uygun olarak yaptıklarını anlatan Duman “Sonrasında köyümüzdeki her iki camimiz ve lojmanlarının dış boyalarını yaptık. Merkez Mahallesindeki camimizin çevre düzenlemesini ve cami içerisindeki hat yazılarını yaptık. Yine bu camimizin eskiyen halılarını değiştirdik. Köyümüzde yaklaşık 700 kişinin katılımı ile toplu iftar programı düzenledik. İki adet menfez yaptık. Köyümüzde bulunan otobüs duraklarının bakımlarını ve boyasını yaptık. Yol kenarlarında ki su kanallarının betonlanmasını yapıyoruz. Yine Orman Müdürlüğü’nden 5 dönüm orman vasfını kaybetmiş araziyi köy mezarlığı olarak kullanılmak üzere tahsisini sağladık. Hem eski mezarlığımızın hemde yenisinin etrafını tel görü içerisine alarak korunaklı hale getirdik. Çevre kirliliğinin önüne geçmek için hem derelere plastik atılmasını yasakladık hemde belli noktalara geri dönüşüm kutuları koyduk. Buralarda atık piller toplanıyor. İzinsiz balık yapılmasını yasakladık. Muhtarlık binamızı hizmete geçirdik. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda köyümüzün en yüksek tepesine iki ayrı direk dikerek birine 10 metre uzunluğunda Türk Bayrağı’mızı diğerine ise köyümüzün bayrağını çektik. Yine Cumhuriyet Bayramı’nda ilk kez Fener Alayı düzenledik. Hem Fener Alayı’na hemde kutlamalara 7’den 70’e her yaştan köylümüz katıldı ve Cumhuriyet Bayramımızı büyük bir coşku içerisinde kutladık” dedi.

İmece usulü ile yürütülen çalışmalarda azalarının ve tüm köy sakinlerinin çok büyük emekleri olduğunu dile getiren Muhtar Duman şunları söyledi; “Azalarımızla birlikte göreve başladığımız günden itibaren köyümüzde çok farklı bir heyecan oluştu. Hizmetler bir şekilde olurdu ama en önemlisi birlik ve beraberliği yakalamamız oldu. Bu hizmetleri muhtar olarak benim tek başıma yapmam mümkün değil. Yapılan her hizmette azalarımızın ve ilçe merkezinde, il dışında, başka ülkelerde ve köyümüzde yaşayan 7’den 70’e ayırt etmeksizin herkesin gerçekten çok büyük emekleri var. İl dışında ve gurbette yaşayan köylülerimiz çalışmalara bire bir katılamadıkları için üzülüyorlar. Köye geldiklerinde hemen bir işin ucundan tutuyorlar. Hem toplu iftar programımızda hem de Cumhuriyet Bayramı kutlama programında çok güzel ortamlar doğdu. Çok güzel kaynaşma ortamları oluştu. En büyük mutluluğumuz ve sevincimizde oluşan bu birlikberaberlik. Ben bu vesile ile köyümüzde yaptığımız çalışmalara maddimanevi katkı sunan köyde, ilçe merkezinde, il dışında, gurbette yaşayan 7’den 70’e tüm köy sakinlerimize buradan bir kez daha sonsuz teşekkür ediyorum. Yine köyümüze yukarıda bahsettiğim hizmetlerin kazandırılmasında katkılarından dolayı başta Zonguldak Valimiz Erdoğan Bektaş olmak üzere Kaymakamımız İsmail Çorumluoğlu, Zonguldak Milletvekillerimiz, ilçe başkanlarımız, il genel meclisi üyelerimiz, özel idare yöneticilerimiz, emniyet ve jandarmamıza, orman müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum.”

Hasbeyler Köyü Muhtarı Hasan Duman köyünde oluşan bu birlik ve beraberlikle önümüzdeki süreçte daha güzel hizmetler yapmaya devam edeceklerini belirtti.

