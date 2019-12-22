Yaşlı adam ağaçta otururken kalp krizi geçirdi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde odun yapmak için gittiği dağda kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Basat köyünde yaşayan 65 yaşındaki Hasan Yanık, odun yapmak için köyünün yukarısındaki ormana gitti. Kışlık odununu yaparken ağaçta oturur vaziyette kalan Yanık'ın yakınları hiç kıpırdamadan durduğu için yaşlı adama seslenerek yardım etmek istedi. Ağaçtan indirilen yaşlı adam için 112 Acil servisi ve jandarmadan yardım istendi. Talihsiz adamın kalp krizi geçirdiği ve hayatını kaybettiği anlaşıldı. Nöbetçi cumhuriyet savcısı tarafından olay yerinde inceleme yapıldı. Ölen yaşlı adam otopsisi yapılmak üzere Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

ZONGULDAK 22 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:36

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