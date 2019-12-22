Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi: Kdz. Ereğli Belediyespor: 0 - Beşiktaş: 1

Kdz. Ereğli Belediyespor sahasında Beşiktaş'a 10 mağlup oldu.
Türkiye Kadınlar 1. Futbol Lig'nde mücadele eden Ereğli Belediyespor Ereğli Şehit Vefa Karakurdu Stadı'nda ligin iddialı takımlarından Beşiktaş'ı konuk etti. Ereğli Belediyespor ilk yarısı 00 tamamlanan maçın ikinci yarısında kalesinde gördüğü golle Beşiktaş'a 10 mağlup oldu. Ereğli Belediyespor bu sonuçla 8 puanda kalırken Beşiktaş ise puanını 21'e yükselterek şampiyonluk yolunda önemli bir galibiyet aldı.
ZONGULDAK
22 Aralık 2019 Pazar
- İMSAK 06:36
- GÜNEŞ 08:09
- ÖĞLE 12:56
- İKİNDİ 15:13
- AKŞAM 17:33
- YATSI 19:01