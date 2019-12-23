Karapınar'da "İç Giyim Konfeksiyon Makineci" kursu

Zonguldak'ın Karapınar beldesinde kadınlara yönelik iç giyim konfeksiyon makineci kursu düzenlendi.
İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü tarafından Karapınar Belediye Başkanlığı arasında kurs düzenlendi. İç Giyim Konfeksiyon Makineci kursuna 23 kadın kursiyer katıldı. 18 Aralık 2019 20 Mart 2020 tarihleri arasında uygulanacak olan kursa katılan kursiyerler yeni bir meslek edinmiş olacak.
ZONGULDAK
23 Aralık 2019 Pazartesi
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