Karapınar'da "İç Giyim Konfeksiyon Makineci" kursu

"O benim sünnetim değildi"

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Zonguldak'ın Karapınar beldesinde kadınlara yönelik iç giyim konfeksiyon makineci kursu düzenlendi.

İŞKUR Zonguldak İl Müdürlüğü tarafından Karapınar Belediye Başkanlığı arasında kurs düzenlendi. İç Giyim Konfeksiyon Makineci kursuna 23 kadın kursiyer katıldı. 18 Aralık 2019 20 Mart 2020 tarihleri arasında uygulanacak olan kursa katılan kursiyerler yeni bir meslek edinmiş olacak.

ZONGULDAK 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

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