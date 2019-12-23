Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

"O benim sünnetim değildi"

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Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü "yılbaşı öncesinde" operasyonlarına devam ediyor. Operasyon kapsamında uyuşturucu madde ticareti yapan 2 kişi tutuklandı.

Edilen bilgiye göre, Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü "yılbaşı öncesinde" İl merkezi ve Ereğli olmak üzere yapılan operasyon düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken, 170 gram uyuşturucu uyarıcı madde 70 adet sentetik ecza maddeleri yakalandı. B.Ö, A.Ç., uyuşturucu madde ticaretinden tutuklanırken A.E, F.A, Ç.Ç ise adlı kontrol şartı ile serbest kaldı.

ZONGULDAK 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

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