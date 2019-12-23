Amatör maçta fair-play'i hiçe saydılar

"O benim sünnetim değildi"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Amatör ligde oynanan Capeti Merkez Atölyespor, Ayiçispor karşılaşmasında fairplay'i hiçe sayan bir olay yaşandı.

Zonguldak 1. Amatör Merkez A Grubu takımlarından Capeti Merkez Atölyespor, Ayiçispor karşısında 10 öndeyken 75. dakikada Ayiçisporlu oyuncu yaşanan ikili mücadele sonucunda yerde kaldı. Capeti Merkez Atölyesporlu oyuncular ataktayken, rakip oyuncuyu yerde görüp fairplay örneği göstererek topu taca attı. Ardından Ayiçispor Teknik Direktörü oyuncularına oyuna devam etmelerini söyleyerek beraberlik golünü attırdı. Karşılaşma 11 berabere sona erdi.

Ayiçispor'un fairplay davranışını hiçe sayması spor kamuoyunun tepkisine neden oldu. Capeti Merkez Atölyespor yönetimi maçın ardından basın açıklaması yaparak Ayiçispor Teknik Direktörü'nü ve yönetimini kınadı.

ZONGULDAK 23 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:36

GÜNEŞ 08:09

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:13

AKŞAM 17:34

YATSI 19:01

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.