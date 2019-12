Başkan Keleş müteahhitler için AK Parti’den destek istedi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır’ı ziyaret ederek müteahhitlerin yaşadığı sorunların çözümü için destek istedi.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, TSO Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır’ı AK Parti Teşkilatı binasında ziyaret etti. Ziyarette AK Parti Kdz. Ereğli Belediye Meclis Üyeleri, yönetim kurulu üyeleri ve Kdz. Ereğli Müteahhitler Derneği Başkanı Mustafa Demirtay’da hazır bulundu.

Kdz. Ereğli TSO Yönetimi olarak ilçede yapılması gerekenler ve çözülmesi gereken sorunları görüşmek üzere Kaymakam, Belediye Başkanı ve AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı ile bir araya geldiklerini ifade eden Keleş, bu ziyarette ise Kdz. Ereğli’de ki müteahhitlerin yapısal anlamda yaşadığı sorunları görüşmek üzere gerçekleştirdiklerini ifade etti. Keleş konuşmasında “Ereğli’deki eksiklikleri tamamlamak için hep beraber çalışmak gerekiyor. Bir taraftan ülkenin içerisinde bulunmuş olduğu bir kriz ortamı vardı. Çok şükür bu kriz ortamından da giderek uzaklaşıyoruz. Hem bir taraftan genel anlamda ekonomik şartları çok iyi analiz ederek bir taraftan da Ereğli’de yapılması gerekenlere katkı ve destek olmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Bunlardan en sıcak olan bildiğiniz üzere tersanelerdeki tapu sorununun çözülmesi. Devlet, tersanelere gerekli şartları sağlayın ben size tapunuzu vereceğim demişti. Tabi devletin vermiş olduğu söz yerde kalmaz, sözünü tuttu ve iki tersanenin arazisi Milli Emlak’a geçti. Tersanecilerimiz de burada talepkar oldular şartları biz sağladık diye, tekrar tapularını alacaklar. Yaklaşık 78 ay önce sayın valimiz Erdoğan Bektaş ile birlikte tersaneler bölgesinde yapmış olduğumuz toplantıda böyle bir ihtiyaç sebebi vardı. Tersaneciler tapularını istiyorlardı; çünkü ne satabiliyorlar, ne yatırım yapabiliyorlar, ne teminat alabiliyorlardı. Şimdi bu sorun ortadan kalkmış oldu. Bunda başkanımızın, belediyemizin, valimizin, özelikle kaymakam beyin çok ciddi anlamda çalışması vardı. Bunların ürünlerini aldık” dedi.



“İnşaat sektörünün yapısal sorunları var”

İnşaat sektöründe yapısal anlamda bir takım sorunlar yaşandığını dile getiren Keleş konuşmasını şu sözlerle sürdürdü; “Ülkenin lokomotiflerinden bir tanesi inşaat sektörü, otomotiv sektörü. Otomotiv sektöründe devletin yapmış olduğu vergi teşvikleri sorunun çözümü için ciddi anlamda bizlere mesafe aldırdı. Ben de bu işin paydaşlarından bir tanesiyim. Yeni yılda hem faizlerin düşmesi hem olası yeni teşviklerle beraber tekrar farklı piyasa bekliyoruz. Bir taraftan da Türkiye genelinin lokomotif sektörü inşaattı. İnşaat sektörü tabi kriz başlayınca tüm Türkiye’de etkilendi. Dolayısıyla Ereğli’de de bu etkileşim oldu. Çok şükür Ereğli şanslı bölgelerden bir tanesi, hiç kimseyi mağdur edecek bir pozisyonda müteahhit arkadaşlarımız davranmadı. Yani burası kendi ayakları üzerinde durabilen yerlerden bir tanesiydi. Fakat sorun yok mu, evet var. Hem müşteri nezdinde var, hem bu işi yapanlar nezdinde var. Şimdi burada Mart ayından beri süregelen, belediye seçiminden sonra, Ereğli’de inşaat sektöründe faizlerin düşmesiyle bir hareketlilik ama bir taraftan da yapısal anlamdaki bir takım noksanlıklardan ötürü bir takım sıkıntılar var. Lokomotif sektör anlamında inşaat sektöründeki arkadaşlarımız istihdam sağlamaları açısından ve katma değer açısından önemli bir rol teşkil ettikleri için destek olmamız gerekiyor. Biz de müteahhitlik sektörüyle uğraşan arkadaşlarımızın sorunları ile ilgili hem belediye ile hem kaymakamlıkla hem de Ak Parti ilçe başkanıyla da istişareler halindeyiz. Bu konuda da ortak hareket etme yönünde sizlerden açıkçası destek istiyoruz. Birlikte hangi konuda hareket ettiysek hepsinden netice aldık. İnşallah bu birliktelik devam eder. Çünkü biz her şeyden önce bir kurumu temsil ediyoruz. Temsil ettiğimiz kurum da bu Ereğli’de yaşayan, Ereğli’de istihdam sağlayan bir kurumdur. Dolayısıyla her sorundan kendimizi sorumlu hissediyoruz.”

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın hafta sonu Zonguldak ziyaretlerinin ardından farklı programları olması nedeniyle Ereğli’ye gelemediklerini ve iki isminde birlikte Ereğli’yi ziyaret edeceklerini vurguladı.



Çakır: “TSO ile bir çok noktada ortak hareket ettik”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Fatih Çakır ise Kdz. Ereğli TSO ile ilçede yaşanan sorunların çözümüne yönelik bir çok konuda ortak hareket ettiklerini dile getirdi. Çakır konuşmasında şunları söyledi; “Bugüne kadarki çoğu projemizde ortak hareket ettik. Ereğli’de ortak hareket ettiğiniz zaman neler yapılabileceğini hep beraber göstermiş olduk. Bunlardan bir tanesi postane inşaatıydı. TSO bunu bizden çarşıdaki esnafla alakalı ısrarla istemişti. Diğeri yolla alakalı, Ereğli Çaylıoğlu yolunu hizmete açtık. Onun yanında Üniversite projesi şu anda devam ediyor. Çok ciddi bir noktaya geldi. İnşallah beş altı ay içinde temel atma noktasına geliriz. İnşaat sektörüyle alakalı, hem hükümetimiz, hem parti grubumuz Ereğli’nin menfaatine olan her noktada katkı koyacağız. Emniyet müdürlüğünün ve hükümet konağının inşaatına başlamaya çalışıyoruz. Hazır imkan varken, bir an önce kamu yatırımlarını Ereğli’de süratli şekilde başlamak istiyoruz. Gerçekten güzel işler oldu son dönemde. Okullarımız tekli eğitime geçti. Bizler rahatladık. Diğer kurum ve kuruluşlarla bunları tamamlamış olduk. İş dünyası ve sanayi odası bizim için çok önemli bir görev yapıyor. Bu anlamda hep beraber katkı vermeye devam edeceğiz. Bu şehir hepimizin, Ereğli’de ihtiyaç duyulan her alanda birlikte hareket edeceğimizi ifade etmek istiyorum.”

Yapılan konuşmaların ardından TSO ve AK Parti yöneticileri basına kapalı olarak görüşmeye devam etti.

