İnşaatın 4'üncü katından düşen Nesil, ağır yaralandı

ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde inşaat halindeki binanın 4´üncü katından düşen Nesil O. (14), ağır yaralandı. Nesil O.´nun kazara mı düştüğü, yoksa intihara mı kalkıştığı araştırılıyor.

Ereğli Orhanlar Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, inşaat halindeki binanın 4´üncü katına çıkan Nesil O., düştü. Nesil O.´yu yerde yatarken fark eden çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nesil O., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi süren Nesil O.'nun tedavisi sürüyor.

Polis ekipleri, kız çocuğunun intihara mı kalkıştığını yoksa kazara mı düştüğünü araştırıyor.



ZONGULDAK 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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