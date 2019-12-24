İnşaatın 4'üncü katından düşen Nesil, ağır yaralandı

ZONGULDAK´ın Ereğli ilçesinde inşaat halindeki binanın 4´üncü katından düşen Nesil O. (14), ağır yaralandı. Nesil O.´nun kazara mı düştüğü, yoksa intihara mı kalkıştığı araştırılıyor.
Ereğli Orhanlar Mahallesi Zübeyde Hanım Bulvarı'nda, inşaat halindeki binanın 4´üncü katına çıkan Nesil O., düştü. Nesil O.´yu yerde yatarken fark eden çevre sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Nesil O., ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi süren Nesil O.'nun tedavisi sürüyor.
Polis ekipleri, kız çocuğunun intihara mı kalkıştığını yoksa kazara mı düştüğünü araştırıyor.
ZONGULDAK
24 Aralık 2019 Salı
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