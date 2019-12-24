Devrekli öğrencilerden büyük başarı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Devrekli öğrencilerden büyük başarı

İHA

Devrek Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi Dünya Eğitim Robotları Yarışmasında iyi takım ödülü aldı.

Devrekli öğrencilerden büyük başarı

Devrek Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi Dünya Eğitim Robotları Yarışmasında iyi takım ödülü aldı.
Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi öğrencileri Dünya Eğitim Robotları Yarışması (WER Dünya Kupası) 1415 Aralık 2019 tarihlerinde Çin’in Şanghay şehrinde gerçekleştirilen yarışmada SCU Fen Lisesi iyi takım ödülünü almaya hak kazandı.
Yarışmada Türkiye'yi Konya, Ordu ve Zonguldak illeri temsil ederlerken, yarışmaya dünya çapında 50 ülkeden 10 binden fazla kişi katıldı. Yarışmanın ilk gününde, Türkiye çok önemli bir derece aldı. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen İzzet Bezirci İlkokulu, ilkokullar kategorisinde Dünya Üçüncüsü oldu. İkinci gününe ise yarışmalara yine Türk takımları damgasını vururken, Devrek Sabahat Cemil Ulupınar Fen Lisesi Robotik Takımı En İyi Takım Ödülünü aldı. En iyi takım ödülü, Türk takımlarının yarışmada gösterdikleri performansa istinaden Türkiye’nin takım halinde kazandığı bir ödül niteliği taşıyor.
Konuyla ilgili yarışmayı değerlendiren Okul Müdürü Turgay Kırgil, "Katıldığımız yarışma sadece teknik başarıları değil, aynı zamanda sosyal ve kültürel başarıları da beraberinde getirdi. Yarışmaya katılan öğrenciler ve onlara rehberlik eden öğretmenlerimiz Çin, ABD, Japonya, İngiltere, Lübnan, Filipinler, Meksika gibi birçok ülkeden gelen katılımcılara Türkçeyi ve Türk kültürünü tanıttılar. Türkiye’nin yumuşak gücüne çok önemli katkılarda bulundular. Dünya milletlerinin Türkiye’yi ve Türk bayrağını tanımasını sağladılar. Bir çok kategoriden oluşan şampiyonada, Robotik projelerinin tanıtıldığı “Takım Gösterileri” kategorisinde SabahatCemil Ulupınar Fen Lisesi Müdür Yardımcısı (Bilişim Teknolojileri Öğretmeni) Dilek Çayırlı’ya hakemlik görevi teklif edildi. Görevi memnuniyetle kabul eden Dilek Çayırlı, çeşitli ülke takımlarının robotik projelerini inceledi, değerlendirdi ve takım üyelerini oluşturan öğrencilerle sohbet etti. Her yıl dünyanın çeşitli ülkelerinde yapılan WER yarışmalarına 500.000’den fazla kişi katılmaktadır. Diğer yarışmalardan farklı olarak yapılacak görevler yarışma günü açıklanmaktadır. Dolayısıyla öğretmenler tarafından önceden yapılan tasarım ve kodlamalar yarışmada kesinlikle kullanılamaz. Yarışmada başarılı olmak isteyen öğrenciler, robotik alanında tasarım ve yazılım yeteneklerini ortaya koymak zorundadırlar. Türkiye ilk kez geçtiğimiz yıl WER Yarışmasına Konyalı Hafız Kızlar Takımı ile katılmış ve En Popüler Takım ödülünü kazanmıştı. İki yıl üst üste gelen başarıların ardından WER Organizasyon Komitesi ve SanLab firması arasında, WER Türkiye yarışmalarının yapılması konusunda mutabakata varıldı. Bu kapsamda önümüzdeki yıl ülkemizin 4 farklı bölgesinde WER yarışmaları yapılacaktır. Bu yarışmalardan biri, Batı Karadeniz Bölgesini kapsayacak şekilde, SabahatCemil Ulupınar Fen Lisesi’nde gerçekleştirilecektir. Akabinde WER Türkiye Kupası Konya Büyükşehir Belediyesi ve SanLab işbirliği ile dünyanın farklı ülkelerinden gelecek uluslararası birçok öğrencinin katılımı ile 2020’nin son çeyreğinde Konya’da gerçekleştirilecektir. Yarışma için 6 gün boyunca Çin’in Şanghay şehrinde bulunan SabahatCemil Ulupınar Fen Lisesi Robotik Takımı üyeleri, yarışma organizasyonuna dahil olan faaliyetlerde bulundular. Türk takımları ile birlikte öncelikle, TC Şanghay Başkonsolosluğunu ziyaret eden SabahatCemil Ulupınar Fen Lisesi Robotik Takımı, Başkonsolos Sabri Tunç Angılı tarafından ağırlandılar. Öğretmen ve öğrencilerle tek tek tanışan, her bir katılımcıyla sohbet eden ve yarışmayla ilgili bilgi alan Angılı, öğrencilere çeşitli tavsiyelerde bulundu.Ardından Abilix Eğitim Merkezini ziyaret eden SabahatCemil Ulupınar Fen Lisesi Robotik Takımı, burada verilen eğitimleri, farklı eğitim robotlarını ve eğitim alanlarını yakından inceleme fırsatı buldular.Eğitim Robotları üretiminde lider olan Abilix Firmasını da ziyaret etme fırsatı bulan takımlar burada Başkan Dr. Yun Weimin tarafından ağırlandılar” diye konuştu.

ZONGULDAK

24 Aralık 2019 Salı

  • İMSAK 06:37
  • GÜNEŞ 08:10
  • ÖĞLE 12:57
  • İKİNDİ 15:14
  • AKŞAM 17:34
  • YATSI 19:02
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tüketicilere uyarı, "Yıl başı alışverişi mağduriyete dönüşmesin"
YEREL HABERLER Tüketicilere uyarı, "Yıl başı alışverişi mağduriyete ...
Batı Karadeniz Platformu resmi kimliğine kavuşuyor
YEREL HABERLER Batı Karadeniz Platformu resmi kimliğine kavuşuyor
El emeği örülen örgüler Sevgi Evleri'nde ki çocuklara hediye edildi
YEREL HABERLER El emeği örülen örgüler Sevgi Evleri'nde ki çocuklara ...
İnşaatın 4'üncü katından düşen Nesil, ağır yaralandı
YEREL HABERLER İnşaatın 4'üncü katından düşen Nesil, ağır yaralandı
Kuzusu 'Fırtına', bir an olsun yanından ayrılmıyor
YEREL HABERLER Kuzusu 'Fırtına', bir an olsun yanından ayrılmıyor
İnşaatın 4. katından düşen genç kız ağır yaralandı
YEREL HABERLER İnşaatın 4. katından düşen genç kız ağır yaralandı
Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, kırmızı ışıkta bekleyen kamyonete çarptı: 2 ...
Gazeteciler Derneği Komutan Uyar'a nezaket ziyareti
YEREL HABERLER Gazeteciler Derneği Komutan Uyar'a nezaket ziyareti
Gramajı düşük ekmekler vatandaşa ücretsiz dağıtıldı
YEREL HABERLER Gramajı düşük ekmekler vatandaşa ücretsiz dağıtıldı
Başkan Keleş müteahhitler için AK Parti’den destek istedi
YEREL HABERLER Başkan Keleş müteahhitler için AK Parti’den destek ...
Amatör maçta fair-play'i hiçe saydılar
YEREL HABERLER Amatör maçta fair-play'i hiçe saydılar
Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
YEREL HABERLER Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Zonguldak'ta trafik kazası Kaza anı güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Zonguldak'ta trafik kazası Kaza anı güvenlik ...
(Özel) Balıkçılar tedirgin; 'Önlem alınmazsa gelecek nesil tezgahlardaki balığı kitaplarda görecek"
YEREL HABERLER (Özel) Balıkçılar tedirgin; 'Önlem alınmazsa gelecek ...
Karapınar'da "İç Giyim Konfeksiyon Makineci" kursu
YEREL HABERLER Karapınar'da "İç Giyim Konfeksiyon Makineci" kursu
Güneri, Dünya Boks Şampiyonası yarı finale adını yazdırdı
YEREL HABERLER Güneri, Dünya Boks Şampiyonası yarı finale adını ...
Yenidoğan canlandırma eğitimi başladı
YEREL HABERLER Yenidoğan canlandırma eğitimi başladı
Ereğli'de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Ereğli'de otomobil dereye uçtu: 3 yaralı
Refüjü aşan otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı
YEREL HABERLER Refüjü aşan otomobil köprüden uçtu: 3 yaralı
18 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak öldü
YEREL HABERLER 18 yaşındaki işçi elektrik akımına kapılarak öldü
Elektrik akımına kapılan genç öldü
YEREL HABERLER Elektrik akımına kapılan genç öldü
Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi: Kdz. Ereğli Belediyespor: 0 - Beşiktaş: 1
YEREL HABERLER Türkiye Kadınlar 1. Futbol Ligi: Kdz. Ereğli ...
Yaşlı adam ağaçta otururken kalp krizi geçirdi
YEREL HABERLER Yaşlı adam ağaçta otururken kalp krizi geçirdi
(Özel) İnternette gördü, şimdi paraya para demiyor Defne yaprağı geçim kaynağı haline gelen Taner Aydın, KOSGEB'den aldığı hibe desteği ile kurduğu yaş defne yaprağı tesisi ile dünyaya ihracat yapıyor
YEREL HABERLER (Özel) İnternette gördü, şimdi paraya para ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X