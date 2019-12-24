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Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı

İHA

Zonguldak Devrek ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.

Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak Devrek ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Başlarkadı Esrük mevkiinde, Halil Donba idaresindeki TNA 898 yabancı plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Sürücü hafif şekilde yaralandı. Sıkışarak yaralanan araç sürücüsü Devrek Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde araçtan çıkartılarak, Devrek Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK

24 Aralık 2019 Salı

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Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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