Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak Devrek ilçesinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu tır yan yattı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Devrek ilçesi Başlarkadı Esrük mevkiinde, Halil Donba idaresindeki TNA 898 yabancı plakalı tır sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yan yattı. Sürücü hafif şekilde yaralandı. Sıkışarak yaralanan araç sürücüsü Devrek Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmaları neticesinde araçtan çıkartılarak, Devrek Devlet Hastanesine sevk edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
ZONGULDAK
24 Aralık 2019 Salı
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