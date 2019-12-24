"Kur´an-ı Kerimi Güzel Okuma Ve Hafızlık Yarışması" gerçekleştirildi

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Zonguldak Alaplı İlçesinde ‘Genç Nida Kur´anı Kerim’i Güzel Okuma Ve Hafızlık Yarışması’ gerçekleştirildi

Lise öğrencilerine yapılan Genç Nida Kur’anı Kerim Güzel Okuma Yarışması Finali Alaplı İmam Hatip Lisesinde yapıldı. Yapılan açıklamada “Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü bünyesinde Yarışmanın öğleden önceki bölümünde imam hatip ortaokulları Alaplı İHO koordinatörlüğünde öğleden sonraki bölümünde Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arası yarışma Alaplı Anadolu İmam Hatip Lisesi koordinatörlüğünde yapıldı. ‘‘Genç Sada Kur’anı Kerim Güzel Okuma Yarışması’’ Alaplı İmam Hatip Lisesinde yapıldı. Yapılan yarışma sonunda kazanlara ödüller verildi.

Programa, İl Milli Eğitim Şube Müdürü İsmail Öztürk,İçe Milli Eğitim Müdürü Cevat Çevik, İlçe Müftüsü Aydın Bostancı, İlçe yöneticilerinin, okul müdürlerinin, öğretmenlerin, velilerin ve öğrencilerin ilgiyle izlediği yarışmalar Alaplı genelinde büyük bir heyecan oluşturdu. Yarışmaya katılan öğrenciler arasında rekabetten çok gönüldaşlık ön plana çıktı. Öğrencilerin performanslarını sahnelemesinin akabinde oluşturulan değerlendirme komitelerince puanlandırma yapıldı. ödül töreni sonrası toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

ZONGULDAK 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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