Çiftçilere 650 adet Trabzon Hurması fidanı verildi

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesindeki çiftçilere Trabzon Hurması fidanı verildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce çiftçilere 650 adet Trabzon Hurması verildi. İl Özel İdaresi kaynakları kullanılarak Samsun Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde geliştirilen 'Kaplan ve Akbulut' çeşidi 650 adet Trabzon Hurması fidanı çiftçilere dikilmek üzere sunuldu.

ZONGULDAK 24 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:37

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