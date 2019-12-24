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Mutfakta çıkan yangın bina sakinlerini korkuttu

İHA

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir binanın 2'nci katında mutfakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mutfakta çıkan yangın bina sakinlerini korkuttu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bir binanın 2'nci katında mutfakta çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Pehlivanlar Mahallesi Orman Sokak’ta bulunan Tuna Apartmanı’nın 2 katından Y. T. isimli şahsın evinin mutfağında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Bina sakinlerine korku dolu anlar yaşatan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Yapılan inceleme sonucu yangının ocaktan çıktığı belirlendi. Olayda yaralanan olmazken çıkan yangın sonucu evde maddi hasar meydana geldi.

ZONGULDAK

24 Aralık 2019 Salı

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