Madende mahsur kalan işçilerden birine ulaşıldı

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında mahsur kalan iki işçiden birinin cansız bedenine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre olay Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında metan gazı patladı. Patlamada mahsur kalan 2 işçiden birine ulaşıldı. Olay yerine gelen ikinci ekip Metan gazı değerinin yüksek olması nedeniyle zor anlar yaşadı. Ayrıca bölgeye bir adet havalandırma cihazı getirildi.

TTK Tahlisiye ekipleri özel donanımlı cihazlarla madene indi. Uğraşlar sonucu işçilerden birinin cansız bedenine ulaşıldı. İşçinin cansız bedeni ambulansa taşındı. Cumhuriyet Savcısı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Mahsur kalan diğer işçiyi kurtarma çalışmaları sürüyor.

ZONGULDAK 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:37

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