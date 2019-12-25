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İki kişinin öldüğü maden ocağı bir ay önce kapatılmış Zonguldak'ta iki maden işçisinin metan gazı ...

İHA

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında mahsur kalan iki işçinin cesedine ulaşıldı. İki işçinin hayatını kaybettiği maden ocağının jandarma tarafından bir ay önce dinamitle patlatılarak çökertilip mühürlendiği ve yeniden açıldığı ortaya çıktı.

İki kişinin öldüğü maden ocağı bir ay önce kapatılmış Zonguldak'ta iki maden işçisinin metan gazı atlaması nedeniyle hayatını kaybettiği maden ocağının bir ay önce dinamitle patlatılarak çökertildiği ve yeniden açıldığı ortaya çıktı

Zonguldak'ta bir maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında mahsur kalan iki işçinin cesedine ulaşıldı. İki işçinin hayatını kaybettiği maden ocağının jandarma tarafından bir ay önce dinamitle patlatılarak çökertilip mühürlendiği ve yeniden açıldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde Dereiçi Kümeevler mevkisinde kaçak olarak işletildiği iddia edilen maden ocağında metan gazı patladı. Patlamada mahsur kalan 2 işçinin cesedine uzun uğraşlar sonucunda ulaşıldı. Olay yerine gelen TTK Tahlisiye ekipleri özel donanımlı cihazlarla madene indi. Bölgeye getirilen havalandırma cihazının çalıştırılması sonucunda madene giren ekipler kalan son işçinin de cesedine ulaşıldı. Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, Zonguldak İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Gönen Süslü ve Zonguldak AFAD İl Müdürü Ahmet Güngör de olay yerine geldi.
Cumhuriyet Savcısı olay yerine gelerek incelemelerde bulunurken, madende mahsur kalan işçilerin cesetleri ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi morguna götürülmek üzere yola çıktı.

Jandarma bir ay önce kapatmış
Meydana gelen olayla ilgili değerlendirmede bulanan Zonguldak Vali Yardımcısı Turgut Subaşı, ocağın bir önce mühürlenerek kapatıldığını açıkladı.
Çok üzücü bir hadise olduğunu ifade eden Subaşı, "Kilimli ilçesi Gelik beldesinde şu anda yanında durduğumuz kaça kömür ocağında iş kazası neticesinde iki değerli vatandaşımız Erdem Korkmaz ve Uğur Korkmaz’ın aldığımız ilk bilgilere göre rahmetli olduğunu öğrendik. Bir arkadaşımız hastanede sağlık tedavisi görmektedir. Burası yaklaşık bir ay önce kolluk kuvvetleri tarafından kapatılmış fakat sahipleri tarafından tekrar açılmış kesin ölüm sebebi yapılacak otopsinin ardından belli olacak. İçerideki gaz sıkışması veya başka bir neden olabilir o zaman belli olacak. Ben tekrar ölenlere rahmet ailelerine baş sağlığı diliyorum. Ocak kaçak ocak hemen ekipler tarafından tekrar mühürlenecek. Hastanede tedavi gören işçimizin hayati tehlikesi yok tedavisi devam ediyor" diye konuştu.

ZONGULDAK

25 Aralık 2019 Çarşamba

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