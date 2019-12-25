Köy okullarına destek için etkinlik yapıldı

Zonguldak'ta özel bir okulun aile birliği sosyal sorumluluk projesi kapsamında Merkez ilçe ve beldelerdeki okullara destek sağlamak amacıyla yardım programı düzenledi.

Okul Aile Birliği tarafından, 'Haydi Sende Uzat Elini, Bu yeni yılda kardeş okulda, bir çocuğumuzu gülümsetmeye ne dersin adı altında Merkez İl ve İlçedeki köy okullarının ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla bir restoranda yardım programı ve çarşı etkinliği düzenlendi. Yoğun katılım altında gerçekleştirilen etkinlikte, Okul Aile Birliği'nin hazırlamış oldukları yiyecekler ve ikinci el eşyalar satışa çıkarıldı. Etkinliğin sonunda toplanan gelir ise köy okullarına gönderildi.

ZONGULDAK 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:37

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