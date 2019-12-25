Doğuş Kaya, Zonguldak Kömürspor'da

Zonguldak Kömürspor, Ergene Velimeşespor forması giyen 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Ulaş Doğuş Kaya'yı kadrosuna kattı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor ikinci yarı hazırlıkları kapsamında Antalya Lara Kundu Otel'de kampa girdi. Teknik Direktör Serkan Afacan yönetiminde transfer çalışmalarına başlayan kırmızılacivertli takım, kaleci, sağ bek, orta saha ve forvet transferi için kolları sıvadı.

Zonguldak Kömürspor, 2. Lig Kırmızı Grup takımlarından Ergene Velimeşespor forması giye bonservisi elinde olan 19 yaşındaki genç orta saha Ulaş Doğuş Kaya'yı transfer etti. Yeni transfer Doğuş Kaya, Kömürspor'un Antalya kampına katıldı. Şarköyspor altyapısında yet işen 19 yaşındaki genç orta saha oyuncusu Ulaş Doğuşkaya, sırasıyla, Çanakkale Dardanelspor, Manisaspor ve Ergene Velimeşespor formalarını giydi.

Doğuşkaya'nın TFF 1.Lig'de 8, TFF 2. Lig'de 7 ve Türkiye Kupası'nda ise 1 maçı bulunuyor. Öte yandan genç stoper Ulaş Doğuşkaya sadece bu maçlarda 1 gol kaydetti.

ZONGULDAK 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:37

GÜNEŞ 08:10

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:14

AKŞAM 17:35

YATSI 19:02

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.