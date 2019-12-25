Orhan ve Nurdan Oğuz Anaokulu’nun açılışı yapıldı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde ilk okul ve ortaokul yaptıran hayırsever Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz çiftinin son olarak yaptırdığı Anaokulu düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Kdz. Ereğli ilçesinde eğitime yaptıkları katkılarla anılan hayırseverler Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz çifti son olarak yaptırdıkları Anaokulu’nun açılışını gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadı. Açılışa

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Hüseyin Sami Uyar, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Kapıcı, AK Parti İlçe Başkanı Fatih Çakır, TSO Başkanı Arslan Keleş, daire müdürleri, STK temsilcileri, veliler ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın söylenmesi ile başlayan törende yaptıkları konuşma ile duygularını ifade eden Nurdan Oğuz ailecek eğitim aşığı olduklarını vurguladı. Oğuz konuşmasında “Bizler 32 yıl önce eğitime yapılan yatırımın en büyük iyilik ve görev olduğunu düşünerek, eğitim meşalesini kalbimizde yakarak yola çıktık. Eğitim sevdalısı olan eşim ve ben istedik ki, yaptırdığımız okullarımızda çocuklarımız başarılı olsunlar, iyi eğitim alsınlar, yaparak yaşayarak öğrensinler, bilgiye ulaşabilsinler. Vatanımıza ve milletimize faydalı, üretken, donanımlı, çağdaş ve söz sahibi bireyler olurken, ülkemizin adını ve bayrağını alsınlar, yükseltsinler. Ülkemizin gururu olsunlar. Bizler 1987 yılında yaptırdığımız ilkokulun açılış kurdelesini kızımız Zeynep 8 yaşındayken beraber kesmiştik. 32 yıl sonra bugün kızım Zeynep ve çok sevgili damadım Evren ve çocukları canım torunlarım Aslan ve Leyla’yla birlikte Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz Anaokulu’nun kurdelesini kesmek tekrar bize nasip olacak” dedi.



Vali Bektaş teşekkür etti

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş ise Kdz. Ereğli ilçesinde hayırseverlerin eğitime verdikleri desteklerin biz güzel örneğini daha yaşadıklarını söyledi. Bektaş konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Ereğli yine farkını ortaya koydu. Hayırseverleri üzerinden eğitime yaptığı katkılar, getirdiği açılımlarla Ereğli gerçekten bölgemizin parlayan bir yıldızı. O çerçevede de çocuklarımız eğitimde başarılı oluyorlar. Gittikleri her türlü yarışmadan başarılarla geri dönüyorlar. Bizim için de en büyük gurur, en büyük mutluluk işin o tarafı. Biz işimizi yapmaya çalışıyoruz, işi organize etmeye çalışıyoruz. Kaymakam Bey de anlattı; işte bakın burada hayırseverlerin adı yaşıyor. Ama bugüne kadar kim bilir kaç tane Vali, Kaymakam geldi geçti onları kimse hatırlamıyor. Sizi hep hatırlıyorlar. Demek ki gerçekten güzel bir şey bu iş. Kaymakam Beyin umudu, beklentisi var; ona herhalde kimsenin itirazı yoktur. Bakın yağmur da alkışlıyor. Teşekkür ediyoruz, Allah kabul eylesin, Allah nasip eylesin. Hayır da, hizmet de bir nasip işidir, herkese nasip olmuyor. Bunu hak etmek lazım. Bu işi NurdanAhmet Orhan Oğuz çifti çok hak etmişler, sağ olsunlar neredeyse buraya bir Oğuz mahallesi kurmuşlar. Gerçekten güzel bir iş, her türlü sözün, övgünün üzerinde. Allah yollarını açık eylesin, gönüllerini ve huzurlarını bol eylesin. Çocuklarıyla, torunlarıyla mesut, bahtiyar uzun ömürler geçirmelerini diliyorum. Bu hizmetin oluşmasında tabi ki çok yönlü katkılar var. Kaymakam beyin çok emeği var, başka emekler var. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ereğli’de bu güzellikleri yaşamaya devam etme umuduyla, dileğiyle hepinize saygılarımı, selamlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”



Kaymakam Çorumluoğlu’ndan fakülte temennisi

Kdz. Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu’da en büyük temennisinin fakültelerin harcını da açılışını da Oğuz çifti ile birlikte yapmak olduğunu dile getirdi. Çorumluoğlu “ Şüphesiz ki; Anaokulu var, İlkokul var, Ortaokul var. Belki bunun tamamlanması bir Lise olabilir, ama şuanda şükürler olsun ki, hayırseverlerimiz ve devletimizin gücüyle ilçemizde lise sorunumuz yok. Ama yıllara tarih olmak üzere benden önceki Kaymakamlarımızın da epey uğraştığı ve benim ilk geldiğim günden beri Sayın Valimiz, Belediye Başkanımız ve hayırseverlerimiz ile uğraşmaktan büyük mutluluk duyduğum üniversite. Burada fakülteler inşaatının yapılması Ereğli için hepimizin en büyük hayalidir diye düşünüyorum. Bu bereketli, güzel hava diyeceğim; yağışa bakmayın önemli olan yüreklerimiz, biz Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz çiftinin yüreklerinin ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Bu vesile ile bugün kendi çocukları, damatları ve torunlarıyla da burada bu açılış vesilesi ile tanışmış olduk. Bunlar birer vesile; bir hafta önce kızı, damadı ve torunları Newyork’da yaşarken bugün Ereğli’de. Neden? Çünkü Ereğli’de yetişmiş bir kişinin buralara olan bir borcunu ödemek bunlara aracılık etmek için burada. Biz ilçe kaymakamlığı olarak sadece bu ailemiz ile değil, diğer bütün hayırseverlerimiz ile beraber Ereğli’de farkındalık yaşatmaya, Ereğli’de hizmet sunmaya Sayın Valimiz ve değerli çalışma arkadaşlarımızla hazırız. Darısı ve temennim odur ki ışıl ışıl bir günde denizi gören bir yerde fakültelerin temelinin atıldığı bir ortamda Nurdan ve Orhan Oğuz ile birlikte harcı atmak ve kurdeleyi kesmek. Hayalim budur” diye konuştu.

Yapılan konuşmalarından ardından Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz çiftine teşekkür plaketleri verildi ve ardından açılış kurdelesi kesildi. Açılışta minik öğrencilerin Nurdan ve Ahmet Orhan Oğuz çiftini canlandırdıkları tiyatro gösteri büyük beğeni topladı.

ZONGULDAK 25 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:37

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