Zonguldak'ta kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarına göre, yağışların etkisini sürdürdüğü Zonguldak'ta metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5; yer yer 6 kuvvetinde rüzgar bekleniyor. Dalga boyunun da yer yer 2.5 metreye kadar yükselmesi bekleniyor.

Yurdun çeşitli bölgelerini etkisi altına alınan kar ve yağmur, Batı Karadeniz şehri Zonguldak'ta da etkisini sürdürüyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı olarak derecelendirdiği uyarılar doğrultusunda kentte metrekareye 30 ila 60 kilogram yağış düşmesi bekleniyor. Etkili olan yağış sebebiyle vatandaşlara karşı uyarılarda bulunuldu. Meydana gelebilecek olası sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı da tedbirli olunması gerektiği belirtildi. Hava sıcaklığı ise ortalama 6 ila 8 derece olarak ölçüldü. Denizlerde hava durumu ise çok bulutlu ve yağmurlu olarak ölçüldü. Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5; yer yer 6 kuvvetinde rüzgar bekleniyor. Dalga boyunun ise 12 metre, batı kesimlerde ise yer yer 2.5 metre olması bekleniyor. Öte yandan, görüş mesafesi ise iyi olarak belirtilirken yağış anında ise orta olarak değerlendirildi.

Yapılan uyarıda kent merkezi ve ilçelerde yağışın gün boyunca etkili olacağı belirtildi.

ZONGULDAK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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