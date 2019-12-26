Yenidoğan canlandırma eğitimine katılanlar sertifikalandırıldı

Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü ve Türk Neonatoloji Derneği tarafından yürütülen Yenidoğan Canlandırma Programı kapsamında Zonguldak İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığına bağlı Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Birimi Koordinatörlüğünde düzenlenen Yenidoğan Canlandırma Eğitimi düzenlenen sertifika töreni ile sona erdi.

Öğretmenevi Konferans Salonunda Zonguldak Merkez ve İlçe Hastanelerde görev yapan doktor, hemşire ve ebelere yönelik üç gün süren eğitim sonrası uygulama ve sertifika sınavı yapılarak başarılı olanlar sertifikalandırıldı.

İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer Güven İnan, Halk Sağlığı Hizmetlerinde Görevli Uzman Ümit Çavuş, Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar Biriminde Görevli Dr. Rikkat Gizem Akyol, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesinde Görevli Neonatoloji Uzmanı Prof.Dr. Cumhur Aydemir ve aynı hastanede görevli Dr.Öğr.Üyesi Rahşan Dilek Okyay , Kurs Sorumlusu Sevil Çelik tarafından düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Sertifika törenini ardından bir teşekkür konuşması yapan Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ömer İnan Güven şöyle dedi:

“Bebek ve yenidoğan ölümlerinin en aza indirilmesi amacıyla düzenlemiş olduğumuz Yenidoğan Canlandırma Eğitimimiz çok başarılı geçti. Teorik ve Pratik Sınavların sonuçlarının çok iyi olduğunu ifade etmek istiyorum. Bizim bu üç gün süren eğitimimize büyük katkı ve destek veren Halk Sağlığı Hizmetleri çalışanlarına, Bülent Ecevit Üniversitesinde görev yapan Hocalarımıza ve Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesinde Görevli Eğitimcilerimize ve Eğitime katılan tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etmek istiyorum.”

ZONGULDAK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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