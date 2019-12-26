320 sporcu, 40 idareci ve antrenör Kdz. Ereğli’ye geliyor

20192020 Eğitim Öğretim Yılı Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yıldız KızlarErkekler Grup Müsabakaları Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçelerinde yapılacak.

Kdz. Ereğli Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü 2019 2020 Eğitim Öğretim Yılı Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Yıldız Kızlar Erkekler Grup Müsabakalarının Kdz. Ereğli ve Alaplı ilçelerinde gerçekleşeceğini bildirdi. 27 Aralık Cuma günü saat 10.30’da Ereğli Spor Salonu’nda açılış töreni ile başlayacak müsabakalar 29 Aralık’ta sona erecek. Erkek müsabakalarının Kdz. Ereğli, kız müsabakalarının ise Alaplı Meslek Yüksek Okulu’nda yapılacağı ifade edildi. Açıklamada müsabakalara Samsun, Bolu, Düzce, Amasya, Kastamonu, Sinop, Bartın, Karabük ve Zonguldak olmak üzere toplam 10 ilden 10’u kız,10’u erkek 20 il karması ile 20 idareci, 20 antrenör ve 320 sporcu katılacağı belirtildi.

ZONGULDAK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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