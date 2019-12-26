Rahim ağzı kanserinde erken tanı bilgilendirme toplantısı

Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme Toplantılarının Üçüncüsü "Rahim Ağzı Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarır" başlığıyla gerçekleştirildi.

Zonguldak Valiliği ve Bülent Ecevit Üniversitesi işbirliği ile Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Koordinesinde, Halk Eğitimi ve Hasta Bilgilendirme Toplantılarının üçüncüsü Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Başta gençler ve ebeveynler olmak üzere tüm toplumda bir bilinç oluşturmayı amaçlayan etkinlik kapsamında Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Jinekolojik Onkoloji Bilim Dalı Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Müge Harma “Rahim Ağzı (Serviks) Kanseri” ve Prof. Dr. Mehmet İbrahim Harma “Rahim Ağzı (Serviks) Kanserinde Erken Tanı Hayat Kurtarır” başlıklı sunumları ile halkı bilgilendirdiler.

Rahim ağzı kanserinin gelişmesinde etkili faktörler, teşhis, takip ve tedavisinin gündelik hayattan örnekler ile anlatıldığı toplantıda, rahim ağzı kanserinin erken tanı ile önlenebilir bir kanser olduğu üzerinde özellikle duruldu. Tarama ve takip programlarında KETEM (Kanser Erken Teşhis Tarama ve Eğitim Merkezi)’in, üniversite hastanelerinin ve diğer sağlık kuruluşlarının yeri ve yürüttüğü programlardan bahsedildi. Her kadının düzenli olarak Smear (serviks sürüntüsü) ve HPV virüsü taraması yaptırması gerektiğinin mesajının verildiği toplantıda tarama programlarının yanı sıra serviks kanserinin önlenmesi konusunda neler yapılabileceği hakkında da bilgiler paylaşıldı. Özellikle adölesan (1218 yaş) çağdaki genç kız ve genç erkek çocukların aşılanarak toplumda HPV virüsü ve serviks kanseri oranlarının büyük oranda azaltılabileceği mesajının verildiği toplantıda adölesan çağda yapılan evliliklerin de rahim ağzı kanseri riskini artırdığı ifade edildi.

Dinleyicilerin soru ve görüşleriyle katkı sağladığı toplantı toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

ZONGULDAK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 12:58

İKİNDİ 15:15

AKŞAM 17:36

YATSI 19:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.