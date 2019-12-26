Fener İlkokulu'na ''Sağlıklı Beslenme ve Obezite" konulu eğitim

Zonguldak'ta Fener İlkokulu'nda öğrenim gören öğrencilere ve velilerine sağlıklı beslenme ve obezite konulu eğitim verildi.

Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen eğitim İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat birimi tarafından gerçekleştirildi. Öğrenciler ve veliler obezite konusunda bilgilendirildi. Fener İlkokulu Müdürü Yardımcısı Havva Katırcı gerçekleştirilen program hakkında şöyle dedi:

"'Beslenme Dostu''Projesi kapsamında Gençlik Merkezi Konferans Salonunda bütün öğrencilerimize ''Sağlıklı Beslenme ve Obezite'' konusuyla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğü Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat birimi tarafından gelen doktorumuz ve diyetisyenimiz tarafından konferans verilmişti. Öğrencilerimiz bu konuda diyetisyenimiz tarafından bilgilendirilmişti. Yine İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gelen diyetisyen ve doktorumuz tarafından velilerimize konu ile ilgili olarak bir toplantı gerçekleştirdik. Velilerimize çocuklarının sağlıklı beslenmesi ve obeziteye karşı alabilecekleri önlemler konusunda bilgiler verildi. Toplantı sonunda velilerimiz konu ile ilgili sorularını doktorumuza ve diyetisyenimize sorma fırsatı buldular ve sorularıyla ilgili olarak bilgilendirildiler. Velilerimiz ve öğrencilerimiz adına çok faydalı bir etkinlik oldu."

ZONGULDAK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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