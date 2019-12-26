Bank Asya Şube Müdürü FETÖ'den tutuklandı

O değil!

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde 20142016 yılları arasında Bank Asya Şube Müdürü olarak görev yapan M.U., FETÖ soruşturmasında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda FETÖ silahlı terör örgütüne üye olduğu iddia edilen M.U. gözaltına alındı. 20142016 yılları arasında Kdz. Ereğli Bank Asya Şubesi'nin müdürü olarak görev yaptığı öğrenilen M.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZONGULDAK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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