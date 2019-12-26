2 kişinin öldüğü maden faciasına 4 tutuklama

Zonguldak'ta kaçak olarak işletilen maden ocağında 2 işçinin metan gazı patlaması sebebiyle ölmesinin ardından gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre dün Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesinde kaçak olarak işletilen maden ocağında meydana gelen metan gazı patlamasında 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Olayın ardından yürütülen soruşturmada maden ocağının sahibi olduğu iddia edilen 3 şüpheli ile yerin sahibi olduğu öğrenilen 1 kişi gözaltına alındı. Ruhsatsız (kaçak) olarak işletilen madenin sahibi olduğu belirlenen Ş. T., F. T. ve E. T. gözaltına alındı. 3 zanlı ile birlikte madenin açıldığı bölgedeki ormanlık alanın yer sahibi olduğu belirtilen İ.K. de gözaltın alındı. Zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra jandarma karakoluna getirildi. 4 şüphelinin jandarmadaki sorgularının ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılıkta ifadeleri alınan şüpheliler 2 kişinin ölümüne, 1 kişinin de yaralanmasına sebep oldukları iddiasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ZONGULDAK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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