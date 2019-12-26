Kapatılan bankanın eski şube müdürü FETÖ'den tutuklandı

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ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kapatılan Bank Asya'da 20142016 yıllarında müdürlük yapan Mevlüt U., FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla mahkemece tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, 20142016 yıllarında, kapatılan Bank Asya'nın Ereğli şubesinde müdürlük yapan Mevlüt U. hakkında FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mevlüt U.'yu İstanbul'da gözaltına aldı. Zonguldak Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Mevlüt U., işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mevlüt U., 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



ZONGULDAK 26 Aralık 2019 Perşembe İMSAK 06:38

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