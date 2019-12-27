Eren Enerji Lisesi heyeti Vali Bektaş’ı ziyaret etti

Zonguldak’ın Çatalağzı beldesindeki Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi heyeti Vali Bektaş’ı ziyaret etti.

Çatalağzı beldesindeki Eren Enerji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü, öğretmen ve öğrencileri Vali Erdoğan Bektaş’ı ziyaret ettiler. Okulun atölyelerinde kimya teknolojisi alanında dört ayrı kategoride üretilen temizlik malzemelerinin üretimi konusunda Vali Erdoğan Bektaş’a bilgi verdiler.

Vali Erdoğan Bektaş da okul atölyelerinde kimya teknolojisi alanında yapılan üretimden duyduğu memnuniyeti ifade ederek öğretmen ve öğrencileri kutladı. Eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi.

ZONGULDAK 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:36

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.