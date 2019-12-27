Zonguldak Limanı sarıya boyandı

Zonguldak’ta Liman Caddesinde derelerin getirdiği çöp limana dolarken sahil sarıya boyandı.
Zonguldak kent merkezinde 2 gündür aralıklarla etkili olan yağmurun getirdiği çöp yığınları limana ulaştı. Olumsuz hava koşulları sebebiyle teknelerini limana bağlayan balıkçı esnafı dereye çöp atan vatandaşlara tepki gösterdi. Yağmurla birlikte sahil sarıya boyandı. Çamurla birlikte deniz suyunun rengi değişti.
ZONGULDAK
27 Aralık 2019 Cuma
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