Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı

O şimdi çok ünlü

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DevrekAnkara Yolu güzergahında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Devrek Ankara Karayolu Jandarma Kavşağında meydana geldi. Sürücü Y.A. idaresindeki 67 NY 241 plakalı özel araç yeşil ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan S. K. isimli kadın yayaya çarptı. Çevredekilerin 112’yi aramasıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi yaptı. S.K. ambulansta yapılan ilk tedavisinin Devrek Devlet Hastanesine kaldırılırken, olayla ilgili araştırma başlatıldı.



ZONGULDAK 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:38

GÜNEŞ 08:11

ÖĞLE 12:59

İKİNDİ 15:16

AKŞAM 17:36

YATSI 19:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.