Taraftardan Başkan Yeşil’e teşekkür

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Zonguldak Kömürspor Taraftar Grubu, Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) Genel Başkanı Hakan Yeşil’i ziyaret etti.

Taraftarlar, Zonguldakspor Kulübü’ne ve taraftarlarına yapmış olduğu katkılar nedeniyle GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil’e bir teşekkür plaketi takdim etti.

ZONGULDAK 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:38

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