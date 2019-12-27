Minik hastalara yeni yıl eğlencesi

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Onkoloji ve İmmünoloji Servisi tarafından yeni yıl eğlencesi düzenlendi.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Çocuk Onkoloji ve İmmünoloji Servisinde yatan ve daha önceden tedavi görmüş çocuklar ve ailelerin misafir edildiği program Şebnem Kargı Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

9 yıldan beri Eren Holding’in katkılarıyla yapılan, bu yıl Tim’s Organizasyonun da animatör ve DJ ile destek olduğu programa, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Veysel Haktan Özaçmak, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şenol Hakan Kutoğlu, Merkez Müdürü Prof. Dr. Şenay Özdolap Çoban, akademik ve idari personelde katıldı.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Nazmiye Yüksek’in açılış konuşmasıyla başlayan program pasta kesimi ve Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencileri Çağatay Çelik ve Doğuşcan Çimen’in müzik dinletisi ile devam etti. Daha sonra Çocuk Kliniğinde daha önce tedavi görmüş olan Zeynep Yılmaz yeni yıl isimli şiirini okudu.

Minik izleyicilerin ilgi ile izlediği program ilüzyon gösterisi ve çocukların yeni yıl hediyelerini almasıyla sona erdi.

ZONGULDAK 27 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:38

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