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Zonguldak'ta gençler sabah namazında buluştu. Namaz sonrası kahvaltı etkinliği düzelendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde düzenlenen gençler sabah namazında buluşuyor etkinliği BEÜ Farabi Camii'nde gerçekleştirildi. Gençlerin milli birlik beraberlik ve manevi duygularının canlı tutulmasının amaçlandığı programda gönüllü gençler Farabi Camii'nde sabah namazı kıldı. Ardından kahvaltı etkinliği gerçekleştirildi. Gençler kahvaltının ardından birbirleri ile sohbet etti.

ZONGULDAK 29 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:39

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