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Zonguldak Kömürspor kente dönmüyor

İHA

Zonguldak Kömürsporlu oyuncular alacaklarının verilmemesi halinde kente geri dönmeyeceklerini ve alacakları içinde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuracaklarını açıkladı.

Zonguldak Kömürspor kente dönmüyor

Zonguldak Kömürsporlu oyuncular alacaklarının verilmemesi halinde kente geri dönmeyeceklerini ve alacakları içinde Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) başvuracaklarını açıkladı.
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor ikinci etap kamp çalışmalarını Antalya'da sürdürüyor. Kırmızılacivertli oyuncular sezon başında verilen sözlerin tutulması ve alacakların verilmemesi üzerine açıklama yaptı.
Zonguldak Kömürsporlu oyuncuları kamp bitimine kadar alacaklarının verilmemesi takdirinde kente geri dönmeyeceklerini ve yasal süreci kullanarak Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuracaklarını açıkladılar.
Zonguldak Kömürsporlu oyuncuların yaptığı açıklama şöyle:
"Sezon başından itibaren takım olabilmek adına armamızı ve formamızı değerli kılmak için tesisi, antrenman sahası, maç sahası, ve maddi imkansızlıkları bir kenara bırakarak tüm futbolcular olarak büyük bir çaba gösterdik. An itibari ile göstermiş olduğumuz çabanın şehrin yöneticileri iş adamların ve ileri gelenlerin tarafından bir destek görmediğini üzülerek söylemek durumundayız. Kamp bitimine kadar gerekli adımların atılmaması ekonomik anlamda verilen sözlerin yerine getirilmemesi durumunda hiç istemesek de yasal haklarımızı kullanarak takımdan ayrılmak zorunda kalacağımızı ve şehre dönmeyeceğimizi tüm spor kamuoyuna ile paylaşmak isteriz."

ZONGULDAK

29 Aralık 2019 Pazar

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