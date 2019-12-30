Demirsu, 2019 yılını değerlendirdi

Zonguldak Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Gönül Demirsu, 2019 yılı aktif işgücü faaliyetleri ile ilgili kamuoyunu bilgilendirdi.

İŞKUR Zonguldak İl Müdürü Gönül Demirsu, basın mensuplarıyla bir araya geldi. Demirsu, "İl Müdürlüğümüz 2019 yılı işgücü yetiştirme ve uyum faaliyetlerimize ilişkin basın toplantımıza hoş geldiniz. Bilindiği üzere; Kamu İstihdam Kurumu niteliğindeki Kurumumuzun ana görevi istihdamın korunması, artırılması ve geliştirilmesi olmakla birlikte işgücünün yetiştirilmesi ve işe uyumun sağlanması da görevlerimiz arasında bulunmaktadır. Bu bağlamda, 2019 yılı içerisinde İl Müdürlüğü olarak işgücü yetiştirme ve işe uyum başlığı altında mesleki eğitim kursları, iş kulübü ve iş arama becerileri eğitimleri kapsamında yaptığımız çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirme gereği duyduk. İl Müdürlüğümüzce bu kapsamda 25 kurs açılmış olup 482 kursiyer bu eğitimlere katılmıştır. Bu kurslardan yoğun olarak kadınlar faydalanmış olup en çok tekstil, aşçılık ve bilişim alanında eğitim verdik. Bu başlıkta 10 kurs açılmış olup 247 kursiyer eğitim almıştır. Yine kadın ağırlıklı kursiyerlerin en az yüzde ellisi eğitim verilen işyerlerinde istihdam edilmiştir. Bu kurslarda meslek tekstil alanı olarak belirlenmiştir. İl Müdürlüğümüzce özel politika gerektiren dezavantajlı (kadın, engelli, roman, hükümlü, uzun süreli işsiz vb.) gruplar için 28 kurs açılmıştır. Bu kurslarda 301 dezavantajlı kişi eğitim almıştır. Eğitimler en çok tekstil, aşçılık ve web tasarım alanında verilmiştir. Tarım ve Hayvancılık alanında 13 kurs düzenlenmiştir. Kurslara 302 çiftçi adayı katılmıştır. Kurslar Koyun Yetiştirici, Mantar Yetiştirici, Meyve Bahçeleri Gübreleme Elemanı, Arıcı, Süt Sığırı Yetiştiricisi, Örtü Altı Sebze Yetiştiricisi, Sebze Yetiştiricisi, Fındık Budama mesleklerinde düzenlenmiştir. İl Müdürlüğümüzce engellilere yönelik 3 kurs açılmıştır. Bu kurslarda 40 engelli kursiyer eğitim almıştır. Kurslar satın alma görevlisi, web tasarım ve ahşap yakmacı mesleklerinde açılmıştır. Eski Hükümlü/Hükümlülere yönelik 2 kurs açılmış olup kurslardan 35 kişi faydalanmıştır. Kurslar cezaevleri işbirliğinde kaynakçılık ve sebze yetiştiriciliği mesleklerinde açılmıştır. Kendi işini kurmak isteyen işsizlere yönelik hibe desteklerden faydalanmalarını sağlamak amacıyla KOSGEB işbirliğinde 29 grupta 725 kişiye girişimcilik eğitimi verdik. Ayrıca, engelli işsizlerimize verilen girişimcilik eğitimi sonunda girişimcilik sertifikası alan engellilerimize kendi işini kurmak adına proje yazması halinde 50.000 TL, hibe desteği veriyoruz. İl Müdürlüğümüzce işgücü uyum başlığı altında gerçekleştirilen iş kulübü faaliyeti ile kadınlar, gençler, engelliler, uzun süreli işsizler, göçmenler gibi dezavantajlı konumdaki kişilere danışmanlık hizmeti yoluyla, iş arama motivasyonu ve yöntem desteği sağlamak maksatlı eğitim veriyoruz. 2019 yılında meslek liselerinde, 346, gençlik merkezinde 15, sivil toplum kuruluşunda 43, meslek yüksekokulunda 75, Halk Eğitim merkezinde 94, Engelli grubu olarak 17 ve İl Müdürlüğümüz İş Kulübü odasında üniversite öğrencilerinden 308 kişi olmak üzere toplam 898 kişiye iş kulübü çalışması yaptık. Kurumumuzca iş arayanlara iş arama sürecinin planlanması, iş arama becerilerinin artırılması, iş görüşmesi becerilerinin kazandırılması, iş arama faaliyetlerine özendirme, özsaygının ve özgüvenin geliştirilmesi konularında iş ve meslek danışmanlarımız tarafından eğitim verilmektedir. 2019 yılında sivil toplum kuruluşlarında 188 kişiye, üniversite bağlı eğitim birimlerinde 1.060 üniversite öğrencisine ve İl Müdürlüğümüzce düzenlenen mesleki eğitim kurslarına katılan 749 kursiyer olmak üzere toplam 1.997 kişiye iş arama becerilerinin geliştirilmesi eğitimi verdik" ifadelerine yer verdi.

ZONGULDAK 30 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:39

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