Sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı kadını zehirledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı kadını zehirledi

İHA

Sobadan sızan karbonmonoksit gazı yaşlı kadını zehirledi

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksit gazından yaşlı kadın zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Ahatlı köyünde yaşayan 73 yaşındaki Gülsüm Uslu, evinde otururken sobadan çıkan karbonmonoksit gazı yüzünden zehirlendi. Durumu fark eden yakınları 112 Acil servisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaşlı kadın, hastanede yaşam mücadelesi veriyor.

ZONGULDAK

30 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:39
  • GÜNEŞ 08:12
  • ÖĞLE 13:00
  • İKİNDİ 15:18
  • AKŞAM 17:38
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

20 yıllık tesis yıkılıyor
YEREL HABERLER 20 yıllık tesis yıkılıyor
İzmir'de Çaycuma'yı temsil etti
YEREL HABERLER İzmir'de Çaycuma'yı temsil etti
Trabzon Kültür Turizm ve El Sanatları Tanıtım Tırı Alaplı'da
YEREL HABERLER Trabzon Kültür Turizm ve El Sanatları Tanıtım Tırı ...
Demirsu, 2019 yılını değerlendirdi
YEREL HABERLER Demirsu, 2019 yılını değerlendirdi
Zonguldak Kömürspor kente dönmüyor
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor kente dönmüyor
Zonguldak Kömürspor, hazırlık maçında Tuzlaspor ile karşılaşacak
YEREL HABERLER Zonguldak Kömürspor, hazırlık maçında Tuzlaspor ile ...
Gençler sabah namazında buluştu
YEREL HABERLER Gençler sabah namazında buluştu
Vali Bektaş’tan yeni yıl mesajı
YEREL HABERLER Vali Bektaş’tan yeni yıl mesajı
Zonguldak DSİ Spor 2.Lig yolunda
YEREL HABERLER Zonguldak DSİ Spor 2.Lig yolunda
Hatlara kaçak girip 130 bin TL’lik telefon görüşmesi yapmışlar
YEREL HABERLER Hatlara kaçak girip 130 bin TL’lik telefon görüşmesi ...
‘Oflu Hoca’ Karadeniz’e Off Road yapmaya geldi
YEREL HABERLER ‘Oflu Hoca’ Karadeniz’e Off Road yapmaya geldi
Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama yapanlar yakalandı
YEREL HABERLER Ücretli hattan para kazanmak için kaçak arama ...
Telefon hatlarına kaçak giren 2 kişi yakalandı Polisin hızlı davranması zanlıların yakalanmasını sağladı
YEREL HABERLER Telefon hatlarına kaçak giren 2 kişi ...
Devrek'te yaşlı kadının öldüğü kaza güvenlik kamerasında
YEREL HABERLER Devrek'te yaşlı kadının öldüğü kaza güvenlik ...
İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: "Bakanlık olarak yerli otomobile her türlü desteği vereceğiz"
YEREL HABERLER İçişleri Bakanı Yardımcısı Çataklı: "Bakanlık olarak ...
İmam Hatip Lisesi öğrencileri stand-up Demirkaynak’la buluştu
YEREL HABERLER İmam Hatip Lisesi öğrencileri stand-up Demirkaynak’la ...
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti O anlar kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti O anlar ...
Zonguldak'ın kara belası 'kaçak madenler'
YEREL HABERLER Zonguldak'ın kara belası 'kaçak madenler'
Alkollü sürücüyü kaza yaptığına inandıramadılar
YEREL HABERLER Alkollü sürücüyü kaza yaptığına inandıramadılar
Zonguldak'taki maden ocaklarında 5 yılda 64 işçi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Zonguldak'taki maden ocaklarında 5 yılda 64 işçi ...
Yasadışı yollardan Türkiye'ye giren Suriyeli sınır dışı edilecek
YEREL HABERLER Yasadışı yollardan Türkiye'ye giren Suriyeli sınır ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X