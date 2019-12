GMİS'in taban eğitim seminerlerinin ilki gerçekleştirildi

Genel Maden İşçileri Sendikası’na (GMİS) bağlı Karadon, Armutçuk, Kozlu, Üzülmez, Amasra, Merkez, MTA Şubelerinin taban eğitim seminerlerinin ilki, 272829 Aralık 2019 tarihlerinde Karadon Şube Gelik İşletmesi Taban Eğitim Semineri Kızılcahamam’da yapıldı.

Seminere GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil, Genel Başkan Yardımcısı İsa Mutlu, Genel Mali Sekreteri Volkan Yıldız, Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir, GMİS Karadon Şube Başkanı Kemalettin Karataş, Şube Sekreteri Korhan Boz, Şube Mali Sekreteri Bülent Kılıç, Şube Teşkilat Sekreteri Tevfik İncebacak ile Karadon Gelik İşletmesi’nde çalışan GMİS üyesi 120 madenci katıldı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından seminerin sunuş konuşmasını GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir yaptı.

Demir; “8 hafta olarak planladığımız eğitim seminerlerimizden ilkini bugün gerçekleştiriyoruz. Türkiye Taşkömürü Kurumu Gelik İşletmesi’nde çalışan siz değerli arkadaşlarımızla bir arada olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Burada 120 arkadaşımız var. Bu dönem yaklaşık 1000 arkadaşımız seminerlerimize katılacak. İnşallah yeni eğitim programlarıyla daha çok arkadaşımızı bu çalışmalara dahil edeceğiz. Amacımız; birliğimizi, beraberliğimizi geliştirmek, mücadelemize güç katmaktır. İşimize, aşımıza, geleceğimize sahip çıkmak için her zaman dayanışma içinde olacağız” dedi.

Seminerin açılış konuşmasını GMİS Genel Başkanı Hakan Yeşil yaptı. 8 hafta sürecek eğitim programlarının ilkini gerçekleştirdiklerini belirten Yeşil; “Amacımız; işimize, aşımıza, geleceğimize, ülkemize ve milletimize sahip çıkmak; işyerimizde ve ülkemizde insanca çalışıp, insanca yaşayacağımız koşulları yaratma mücadelemize güç katmaktır. Burada hem bilgilerimizi artıracak, hem birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı geliştireceğiz.

Dünyanın en zor işini yapan madenciler olarak dinlenecek ve stresimizi atmaya çalışacağız” dedi.

Yeşil şunları söyledi; “Hepimiz Genel Maden İşçileri Sendikası’nın üyesi olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Ama bir yandan da tarihimizin bize yüklediği sorumluluklar var. Atalarımızın 170 yıldır kömür ürettiği Maden Havzamızda en az 100 yıl daha üretebileceğimiz taşkömürü var. Bu kömüre ülkemiz sanayisinin de ihtiyacı var. Demirçelik sektörünün vazgeçilmez girdisi olan taşkömürünün ülkemiz ve milletimiz adına üretilmesi gerekiyor. Üretmezsek ve ithalat yaparsak döviz yokluğuyla ekonomik krizler geliyor. Eğer madenciler ve bölge halkı olarak bizim sesimiz daha fazla çıkarsa, o zaman daha çok üretmek için Kuruma işçi alınıyor. İşin özü budur.

İşimize, aşımıza sahip çıkacağız, verimli çalışacağız, daha çok üretecek, kurum zararını azaltacağız. İşimize sahip çıkabilmek için de atalarımızın yaptığı gibi, Sendikamız öncülüğünde, birlik ve beraberlik içinde bölge halkımızla bütünleşerek mücadele vereceğiz. Sendikanın gücü, üyeleriyle bütünleşmekten ve birlikte hareket edebilmekten doğar. Bu birlik; ailelerimiz, dostlarımız ve emeklilerimizle hareket edebileceğimiz noktaya gelirse daha da güçlü oluruz. Onun için, her birimiz hayatın her alanında bu gerçekleri anlatabilecek donanıma sahip olmalıyız”.

Seminerde GMİS’in tarihini ve son dönem çalışmalarını içeren belgesel film gösterimi yapıldı. Üsküdar Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Fikret Sazak, “Sendikacılık tarihi ve genel kavramlar”, “Çalışma hayatının temel sorunları” konularında seminer verdi. Seminer sonunda değerlendirme toplantısı yapıldı ve sertifika dağıtım töreni düzenlendi.

