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Muslu Belediye Başkanı Adıyaman: “İnsan sağlığı hiçbir bedel ile ölçülemez”

İHA

Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu Belde Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, "Termik santrallere çevre yatırımlarını gerçekleştirmesi için tanınan süre doğaya ve insana saygı duymayan enerji şirketleri tarafından hoyratça kullanılmıştır. İnsan sağlığı hiçbir bedel ile ölçülemeyecek kadar değerlidir" dedi.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Muslu Belde Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, “Termik santrallere çevre yatırımlarını gerçekleştirmesi için tanınan süre doğaya ve insana saygı duymayan enerji şirketleri tarafından hoyratça kullanılmıştır. İnsan sağlığı hiçbir bedel ile ölçülemeyecek kadar değerlidir” dedi.
Muslu Belediye Başkanı Sabahattin Adıyaman, enerji santrallerinin çevreye verdiği zararların önlenmesi adına vermiş oldukları mücadelede merkezi hükümet tarafından bugüne kadar yalnız bırakıldıklarını, gelinen noktada ise Cumhurbaşkanının çevre ile ilgili gerekli yatırımları yapmamış olan firmalara yaptırım uygulanması kararının bölge halkı adına sevindirici olduğunu dile getirdi. İnsan hayatının hiçbir bedelle ölçülemeyecek kadar değerli olduğunun altını çizen Adıyaman, “ÇATES cumhuriyetin ilk enerji santralidir ve bizim göz bebeğimizdir. ÇATES’in bizim için manevi değeri farklıdır. Lakin kimse bunu da suistimal etmemelidir. Hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği gibi çevresel faktörler çevre ve geleceğimiz için büyük sorun oluşturmaktadır. Doğaya ve insana saygılı olan termik santral işletmeleri, bacalarından çıkan gazların hava kirliliğine sebep olmaması için birçok çevresel önlem almakta ve büyük yatırımlar ile santrallerine arıtma tesisleri kurmaktadır. 2x150 MW kurulu güce sahip Çatalağzı Termik Santrali ise çevreye verdiği zararları önlemek adına bugüne kadar hiçbir ciddi adım atmamıştır. ÇATES’in çevre izinleri dahi bulunmamakta olup, herhangi bir arıtma tesisi yapmayan bir tesisin yönetmelik değerlerini sağlayabilmesi de pek olası görünmemektedir. Hiçbir ekonomik gerekçe de insan sağlığını hiçe saymaya yeterli değildir" dedi.
Adıyaman, “TMMOB Çevre Mühendisleri Odası tarafından 2018 yılında yayınlanan ZonguldakÇatalağzı Hava Kalitesi Değerlendirme Raporu'nda ÇATES ilave ünite projesindeki ölçümlerine yer verilmiş olup, ilgili rapora göre ÇATES’in ÇED raporlarında verilen ölçüm sonuçlarının bilinçli olarak düşük raporlandığı yönünde ciddi endişeler oluşmuştur. ÇED sürecinde hazırlanan ancak 2018 yılında henüz nihai hale getirilmemiş olan ÇED raporlarındaki hava kalitesine dair bilgilerin gerçeği yansıtmadığı da bu rapor ile ortaya konmuştur. ÇATES’in kapanması elbette hiç kimseye bir fayda sağlamaz. Aksine hem ülkemiz hem de bölgemiz adına ciddi kayıplar getirmesi söz konusudur. ÇATES bugüne kadar çevreye ve doğaya duyarsız kaldığı gibi kendi çalışanlarına karşı da duyarsız kalmıştır. Bugün gelinen noktada ÇATES ciddiyetsizliğinin bedelini kendisi ödemekle baş başa kalırken, diğer taraftan bölge halkına da bu bedelin faturasını yansıtmakla baş başa kalmış olup şirket bünyesinde çalışan işçi kardeşlerimiz de işsiz kalma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştır” şeklinde konuştu.

“Umut ediyoruz ki hiçbir şirket bölge halkının sağlığını hiçe sayabilecek çalışmalara imza atamaz”
Başkan Adıyaman, sözlerini şöyle tamamladı:
“Çevreye ve doğaya saygılı olan şirketler çevre ve insan sağlığı ile ilgili yatırımlarını ivedi bir şekilde gerçekleştirirken, ÇATES ise adeta evin şımarık çocuğu gibi davranarak bölge halkının sağlığını hiçe saymıştır. Merkezi hükümet nerede ise yaklaşık 7 yıldan beri çevre ile ilgili gerekli yatırımları yapmak için enerji santrallerine süre tanımıştır. Verilen sürelerin hiçbir işe yaramadığı bu süreçte çok açık bir şekilde gözükmüştür. Verilen her ek süre çevre ile ilgili gerekli yatırımları gerçekleştirmemiş olan enerji şirketlerini daha da büyük rehavete sürüklemiştir. Umut ediyoruz ki artık hiçbir şirket bölge halkının sağlığını hiçe sayabilecek çalışmalara imza atamaz.”

ZONGULDAK

30 Aralık 2019 Pazartesi

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