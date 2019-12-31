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Bakanlıktan hava kirliliği açıklaması

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zonguldak'ta gösterilen verilerin teknik bir arızadan dolayı yüksek görüldüğünü açıkladı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zonguldak’ta gösterilen verilerin teknik bir arızadan dolayı yüksek görüldüğünü açıkladı.
Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın internet sitesinden alınan verilere göre dün akşam saatlerinde Zonguldak Merkez’de ölçülen Gerçek Zamanlı Hava Kalitesi Endeksi (AQI) 999 oranında gösterildi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Zonguldak Valiliği’ne söz konusu yapılan incelemeler sonucunda hava kalitesi ölçüm istasyonunda kaynaklanan teknik sorunlardan dolayı yapılan ölçümlerde hatalı sonuç alındığını duyurdu. Yapılan açıklamada, ‘İlimiz, Merkez İlçede buluna Hava Kalitesi İzleme İstasyonumuzda normal seyrinde devam eden partikül madde 10 konsantrasyon değerinin 29.12.2019 tarihi saat 21.00’den itibaren 1000ug/m3”ün üzerinde okumaya başlamasıyla, söz konusu istasyonda yapılan inceleme neticesinde 29.12.2019 saat 21.00’den itibaren hava kalitesi ölçüm istasyonumuzda birkaç kere elektrik kesintisi olduğu, besleme ünitesinin üzerinde gerçekleşen bu elektrik kesintisi sonucu Partikül Madde 10 ölçüm cihazımız arızaya girerek aynı filtre üzerinde okuma yaparak sonucu hatalı verdiği ifade edilmiştir. Ayrıca cihazın okuduğu değer ile bu süreç içerisinde yaşanan hava koşulları arasında yapılan kıyas sonucu yağmurlu bir günde Partikül Madde 10 değerinin bu değerlere çıkma ihtimali bulunmadığı, İlimiz Partikül Madde 10 değerleri AB Hava kalitesi Sınır Değerinin altında olduğu özellikle belirtilmiştir."

ZONGULDAK

31 Aralık 2019 Salı

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