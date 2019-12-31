Apartman boşluğuna düşen kedi kurtarıldı

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Zonguldak'ın Kozlu İlçesin'de bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kedi itfaiye ekiplerinin uzun süre uğraşları sonucunda kurtarıldı.

Edinilen bilgiye olay akşam saatlerinde Kozlu İlçesine bağlı Taşbaca Mahallesi'nde geldi. İddiaya göre Yüksel Karaman ait evin havalandırma boşluğuna kedi düştü. Kedinin acılar içinde bağırması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri uzun süren uğraşlar sonucunda havalandırma boşluğuna düşen kediyi kurtardı. İtfaiye ekiplerinin bu anlamlı hareketi ise apartman sakinlerinden büyük takdir aldı.

ZONGULDAK 31 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:39

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