Zonguldak Kömürspor, Ergene Velimeşespor ile berabere kaldı

Antalya'da ilk hazırlık maçında Tepecikspor'a 21 mağlup olan Zonguldak Kömürspor, ikinci hazırlık maçında Ergene Velimeşespor'la 11 berabere kaldı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor ikinci yarı hazırlıklarını Teknik Direktör Serkan Afacan yönetiminde Antalya'da devam ediyor. Kampın ilk etabını günde çift antrenmanla tamamlayan Zonguldak Kömürspor ikinci etabında ise hazırlık maçlarıyla sürdürüyor.

İlk hazırlık maçında 3. Lig ekibi Tepecikspor'a 21 mağlup olan Zonguldak Kömürspor, ikinci hazırlık maçında ise bugün TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Ergene Velimeşespor ile karşılaştı. Kırmızılacivertli takım rakibi ile 11 berabere kaldı. Zonguldak Kömürspor'un tek golünü ise Cenk Doğan kaydetti.

Zonguldak Kömürspor Teknik Direktörü Serkan Afacan, oynadığı 2 hazırlık maçında eksiklerini görme şansı buldu. Kırmızılacivertliler, 1 mağlubiyet ve 1 beraberlikle alarak hazırlık maçlarını tamamladı. Zonguldak ekibi, kampı tamamladıktan sonra kente geri dönecek.

ZONGULDAK 02 Ocak 2020 Perşembe İMSAK 06:40

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