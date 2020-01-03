Dünya Basın Mensupları Derneği’nden ZBEÜ’ye ‘Başarıda Yılın "En"leri ödülü'

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla Dünya Basın Mensupları Derneği (DBMD) tarafından düzenlenen ve 2019 yılının en iyilerinin belirlendiği ‘Başarıda Yılın "En"leri ödül töreninde; BEÜ’nün TEKNOFEST 2019'da elde ettiği başarılarından dolayı Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı ‘Gençliğe, Bilime ve Şehre Katkı Ödülü’ne layık görüldü.

İstanbul Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törende BEÜ’yü Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı temsil ederken, medya, eğitim ve siyaset dünyasından birçok kişi törende bir araya geldi. Ödül töreninde çeşitli kategorilerde yıla damgasını vuran çalışmalar, kendi sektör ve branşlarında farkındalık oluşturarak, Türkiye ve dünya için toplumsal, akademik ve bilimsel faydalar sağlamış birçok kurum, kuruluş, firma ve kişiler ödüllendirildi.

Dünya Basın Mensupları Derneği'nin 9. Kuruluş Yıldönümü münasebetiyle gerçekleşen 'Başarıda Yılın "En"leri Ödül Töreni'nde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan TEKNOFEST 2019 "4. Türksat Model Uydu Yarışması"nda Türkiye Birinciliği ile bilime olan katkısı, genç girişimleri yönlendirmesi ile şehrin gelişimi ve tanıtımındaki potansiyeli münasebetiyle 2019 yılının başarıda en iyileri arasında gösterildi. Başarı ödülü, geceye aynı zamanda ev sahipliği yapan DBMD Başkanı Muzaffer Tunç tarafından Rektör Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya takdim edildi.

Rektör konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak böyle bir ödüle layık görülmenin memnuniyet verici olduğunu belirtti. Üniversiteşehir bütünleşmesinin önemine değinen Rektör Çufalı, bilim, kültür, spor ve sanatta elde edilen başarıların artarak devam etmesi, üniversitenin ve şehrin daha da büyümesi ve gelişmesi için daha çok çalışacaklarını belirtti; bu vesileyle elde edilen başarılarda emeği geçen herkese, başta şehrimizin gururu Grizu263 Uzay Takımı'na ve TEKNOFEST 2019'da BEÜ’yü temsil eden tüm takımlara teşekkür ederek başarılarının devamını diledi.

ZONGULDAK 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

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