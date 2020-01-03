Tırcılar dijital takografa hayır dedi

Zonguldak Motorlu Taşıtlar Kooperatifi üyesi 15 tırcı dijital takografa hayır dedi.

1 Ocak 2020 itibari ile yürürlüğe giren dijital takograf uygulamasının ardından Zonguldak'ta da 15 yakın tır şoförü tırları ile birlikte Zonguldak Motorlu Taşıtlar Kooperatifi önünde toplanarak dijital takografa tepki gösterdi. Yaşadıkları sıkıntıları anlatan Zonguldak Motorlu Taşıtlar Kooperatifi Başkanı Sezgin Kahveci, ''Takograf meselesinden dolayı şuanda sıkıntıdayız. Biz evimize ekmek getiremiyoruz büyük ciddi sıkıntılarımız var. Bunu dile getirmek amacıyla yurt genelinde eylemeler başladı. Bizde ona destek vermek için böyle bir hazırlık yaptık. Devletimizden bunu biran önce geri çekmesini istiyoruz. Geri çekmediği sürece bizde çalışamayacağız. Biz aç kalacağız fabrikalarda işi yürümeyecek. Biz şurada 4050 kişiyiz ama yurt geneline yaydığımızda 350 ve 400 bin civarı kişi var. Herkesin durumu vahim kimi lastik kimi de mazot alamıyor" şeklinde konuştu.

ZONGULDAK 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

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