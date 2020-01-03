Erdemirli Mühendisler huzurevi sakinlerini ağırladı

Erdemir Mühendisler Derneği İzmirlioğlu Huzurevi Sakinlerini yeni yıl vesilesiyle düzenlenen bir yemekte ağırladı.

Erdemir Mühendisler Derneği İzmirlioğlu Huzurevi sakinleri için 26 Aralık’ta bir yemek düzenledi. Erdemir Mühendisler Derneği Başkanı Bülent Pehlivan ve dernek yönetiminin ev sahipliği yaptığı yemeğe Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral ve İnsan Kaynakları Direktörü Atilla Yelboğa da katıldı. Erdemir Genel Müdürü Salih Cem Oral, huzurevi sakinleriyle geniş katılımlı bir etkinlikte bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ile getirerek, sağlık ve mutluluk dileklerini paylaştı. Huzurevi sakinlerinin söylediği şiirler ve şarkılar eşliğinde neşe içinde geçen yemek, yeni yıl hediyelerinin takdimiyle son buldu. Misafirler düzenlenen yemekten duydukları memnuniyeti dile getirerek, Erdemir’e ve emeği geçenlere bu güzel organizasyon için teşekkürlerini iletti.

ZONGULDAK 03 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:40

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