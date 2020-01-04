Çaycuma Müftülüğünde ilk resmi nikah kıydı

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde müftülere nikâh kıyma yetkisinin verilmesinin ardından Çaycuma Müftülüğünde ilk kez resmi nikâh kıyıldı.

Çaycuma Müftüsü Ayhan Ermiş, müftülük binasında düzenlenen resmi nikâh töreninde Sümeyye Kara ile Muhammet Furkan Küçük’ün nikâhını kıydı. Müftü Ermiş kendilerine verilen kanun kapsamında ilk kez resmi nikâh kıyacaklarını söyleyerek çifte mutluluklar diledi.

Resmi nikâh kıymak için gelen talepleri almaya başladıklarını ve vatandaşların oldukça yoğun ilgisinin olduğunu ifade eden Müftü Ermiş, "Belirli bir plan ve program çerçevesinde talepleri elimizden geldiğince değerlendirmeye çalışıyoruz. İnşallah hem bizim, hem ülkemiz için hayırlara vesile olur." dedi.

Sümeyye ve Muhammet Furkan çifti ise, müftülere nikâh kıyma yetkisinin verilmesinin ardından ilk nikâhın kendilerine denk gelmesinin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

Şahitler huzurunda çiftin nikâhını kıyarak evlenme kütüğünü imzalatan Müftü Ayhan Ermiş, evlilik cüzdanını geline verdikten sonra dua etti.

ZONGULDAK 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

GÜNEŞ 08:12

ÖĞLE 13:02

İKİNDİ 15:21

AKŞAM 17:42

YATSI 19:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.