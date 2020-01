AK Parti Gülüç kongresini gerçekleştirdi

Zonguldak’ın Ereğli ilçesine bağlı Gülüç Beldesi’nde AK Parti teşkilatının 6. Olağan Kongresi yoğun bir katılımla gerçekleşti.

AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı’nın 6. Olağan Kongresi Gülüç Belediyesi Düğün Salonu’nda yoğun bir katılımla yapıldı. Kongreye AK Parti Zonguldak Milletvekilleri Polat Türkmen, Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Zeki Tosun, Kdz Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır, Gülüç Belediye Başkanı Gökhan M. Demirtaş ile Eşi Işıl Demirtaş, Ormanlı Belediye Başkanı Bayram Başol, Önceki Dönem AK Parti Milletvekili Faruk Çaturoğlu, AK Parti Merkez ilçe ve diğer ilçelerin başkanları, Kdz Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, GMİS Armutçuk Şube Başkanı Ali Eşitmez, MHP Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Rahman Demirtürk, CHP İlçe Yöneticileri, BBP İlçe Başkanı Turabi Çelik, Saadet Partisi İlçe Başkan Yardımcısı Musa Kumaş, bazı belediye meclisi ve il genel meclisi üyeleri, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yöneticileri, partinin önceki dönem il ve ilçe başkanları, delegeler ve partililer katıldı.

Kongre Divan Başkanlığına İl Genel Meclisi Üyesi Ali Kemal Karaca ve diğer üyelerin seçilmesi ile başladı. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.



Türkmen “Beka meselesini aklımızdan çıkartmayacağız”

AK Parti kongrelerinin her zaman bayram ve şölen havasında geçtiğini belirten AK Parti Zonguldak Milletvekili Polat Türkmen, Gülüç kongresinde de bunun en güzel örneklerinden birinin yaşandığını söyledi. AK Parti’nin 17 yılda yaptığı hizmetlerin saymakla bitirilemeyeceğini ifade eden Türkmen, parti olarak girdikleri her seçimde yükselen bir grafik sergilediklerini, 23 puan geriye düştüklerinde ise kendilerini sorgulamaya başladıklarını ifade etti.

Türkiye’nin etrafında yanan ateş çemberinin görmezden gelinemeyeceğini dile getiren Türkmen; “Bugün görüyoruz, etrafımızdaki coğrafyalar kan gölüne dönmüş, perişan olmuş. Beş milyonu bize sığınmış. Bizim himmetimizle, gönül açmamızla, misafir kabul etmemizle beraber Türkiye’mizde yaşıyorlar. Allah korusun, birliğimizi muhafaza etmediğimiz sürece, dün olduğu gibi, bugün de, gelecekte de bu memlekette beka meselesi devam eder. Bir gün üstü küllenir, öbür gün üstünü açarlar. Dolayısıyla beka meselesi söylediğimizde birileri çıkıyor, ne var da beka meselesi var diyorlar. İşte bugün Akdeniz’de beka meselesi var, dün Suriye’de vardı, bugün bakın Irak’ta gündemi karıştıran Siyonistlerin meselesi var. Bunların hepsi etrafımızda. O yanan ateş bizi de ısıtıyor. Bizim her zaman bu beka meselesini aklımızdan çıkarmayacağız. Nesillerimizi buna göre yetiştireceğiz, bir olacağız, diri olacağız. Bugün daha fazla beraber olmaya, kardeş olmaya ihtiyacımız var” dedi.



“Ereğli ve Gülüç’ün emrindeyiz”

İçerde ve dışarda Türkiye’nin her türlü alanda beka mücadelesi yaparken sosyal medya üzerinden yürütülen karalama kampanyalarına dikkat çeken Türkmen, küçük hesaplar peşinde koşmadan herkesin birlik ve beraberliğini muhafaza etmesi gerektiğini anlattı.

Kdz. Ereğli ilçesine yapılan ve yapılması gereken hizmetlerle ilgili olarak değerlendirmelerde bulunan Türkmen sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Ereğli tekli eğitime geçti. Zonguldak’ın tamamı tekli eğitime geçti. Cumhurbaşkanımız Ereğli seçimlerinde eski hastane yerinin fakülte yapılacağını söyledi. En yakın zamanda, değişik kurumlarla da bunu konuşuyoruz, inşallah orada fakültenin yapılmasına başlayacağız. Ereğli halkı bunu çok arzu ediyordu. İlçe Başkanımız yanlışlıkla fakülte yerine üniversite yapacağız dedi. Biz isteriz ki Ereğli’de ikinci bir üniversitemiz de olsun ama şu anda yapacağımız fakültedir, bunun da böyle bilinmesini isterim. Ereğli’miz zenginlik üreten bir ilçemizdir. Onun için bu zenginliğin şu anda belki biraz geride kalmış olan gemi sanayi sektörümüz vardır. Erdemir’i, yan sanayisiyle beraber, OSB ile beraber, Ereğli Zenginlik üreten bir ilçemiz, yöremizdir. Ereğli’ye yakışacak olan ne varsa, ilçe başkanlarımızla, belediye başkanlarımızla, il başkanımızla biz Ereğli halkının, Gülüç halkının emrinde olduğumuzu lütfen unutmayın. Sizler için gece gündüz hem mecliste, hem yörede çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz inşallah.”



Tosun “Biz yolumuzdan dönmeyeceğiz”

AK Parti İl Başkanı Zeki Tosun ise konuşmasında birlik ve beraberlik mesajları verdi. Tosun, herkesin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın idealleri etrafında toplanması gerektiğinin altını çizen Tosun “Arkadaşlarımız ben şu makamdayım, şuradayım kavgasında olmaz, bu sürece nasıl dahil olabilirim, Cumhurbaşkanımızın, Genel Başkanımızın idealini nasıl paylaşırım, bunun derdinde olur. 2019 yılında bir yandan kendi silahlarını yaparak, bir yandan da şer odaklarına karşı duruşuyla bir başarı öyküsü yazdık. Milletimize hizmet yolunda hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz, bu kutlu bir yolculuk, bu hayırlı bir yoldur. Kendimizle birlikte çocuklarımızın, torunlarımızın geleceğini belirleyecek bir yoldur. Onun için kim dönerse dönsün, biz yolumuzdan asla dönmeyeceğiz” dedi.



Çakır “Birlik ve beraberlik içerisinde halkımıza hizmet ediyoruz”

AK Parti Kdz. Ereğli İlçe Başkanı Mehmet Fatih Çakır ise konuşmasında Ereğli’ye yapılan bazı hizmetleri anlatarak bu hizmetlerin kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Çakır konuşmasında şu sözlere yer verdi; “Ereğli’mizde 350 yatak kapasiteli bir hastane yaptık. Son 7 yılda 30’un üstünde okul yaparak Ereğli’mizde 2019 yılında tekli öğretime geçeceğimizin sözünü verdik. Hamdolsun bir okulumuz dışında tüm okullarımız tekli eğitime geçti. Gülüç’te de inşallah ortaokulu programa aldık. Ereğli’mizin Zonguldak yolu, Ereğli Çaylıoğlu yolu tamamlandı. Ereğli’ye ağır ceza mahkemesi getirdik. Postane inşaatı tamamlandı yakın zamanda açılacak. Bunların hepsini Cumhurbaşkanımızın desteği, milletvekillerimizin il başkanımızın çabalarıyla gerçekleştirdik.

Ereğli’miz için hayal dediğimiz, bizim için olmazsa olmaz dediğimiz bir üniversite projemiz vardı. Cumhurbaşkanımız, kurucu genel başkanımızın Ereğli mitinginde müjdelediği gibi Eski Devlet Hastanesi arazisinin üniversiteye devri konusunda en ufak engel kalmadı. Allah izin verirse altı ay içinde kazmayı vuruyoruz. Halkımızın bizden yoğun taleplerle beklediği Ereğli Devrek yolunda, Ereğli Çaylıoğlu bölümü tamamlandı. Çaylıoğlu Devrek bölümünü de il başkanımızın, milletvekillerimizin desteğiyle bir an önce yapmak istiyoruz. Malumunuz ülkemizde ekonomik tedbirler alınmasına rağmen, Ereğli’deki tüm projelerimiz tamamlandı. Bunda emeği geçen başta önceki dönem milletvekillerimiz, şimdi görev yapan milletvekillerimiz, önceki dönem il başkanlarımız, şimdiki il başkanlarımıza teşekkür ediyoruz. Birlik ve beraberlik burada. Önemli olan, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Gülüç olacağız, Zonguldak olacağız, Türkiye olacağız. Katılımlarınızdan dolayı hepinize teşekkür ediyorum.”



Demirtaş “Hep birlikte halkımıza hizmet ediyoruz”

Kongrede konuşan Gülüç Belediye Başkanı Gökhan Demirtaş yeni dönemde Gülüç’e kazndırdığı ve yapmayı hedeflediği çalışmalar hakkında katılımcılara bilgiler verdi. Demirtaş konuşmasında “Zonguldak’ın en güzel millet bahçesini Gülüç’te yapacağız. Göreve geldik, vatandaşlarımıza hizmet için sağlık ocağımızı belediyemizin yanına açıyoruz. Sahil projemizde kafeteryamız bitmek üzere. Bu hizmetlerimizin üçte biri bile değil. Gülüç halkıyla birlikte hizmetlerimizi sürdüreceğiz, AK Parti ve hükümetimizin hizmetlerini Gülüç’te sergileyeceğiz. Burada belde teşkilatımızla birlik beraberlik sergiliyoruz. Çünkü halka hizmet hakka hizmettir. İnşallah bu kongremiz, Türkiye’mize, Zonguldak’ımıza, Gülüç’ümüze hayırlı olur” dedi.



Yılmaz “Hedefimiz Hak’kın ve halkın rızasını alabilmek”

AK Parti’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olmaktan dolayı gurur duyduğunu belirten AK Parti Gülüç Belde Teşkilatı Başkanı İsmail Yılmaz tüm partililere birlik ve beraberlik çağrısında bulundu. Yılmaz konuşmasında şu sözlere yer verdi; “İnandığımız bu yolda, Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşı olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah bundan sonra da özellikle Gülüç’te belediye başkanımız, yönetim kurulumuz, meclis üyelerimizle uyum içinde hizmet edeceğiz. Verdiğimiz sözlerin hepsini, fazlasıyla yerine getireceğiz. Aramıza nifak sokmak isteyenler var, bunlara müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceğiz. Kimse bu davanın üstünde değildir. Bu davaya gücümüz yettiğince hizmet edebiliyorsak kendimizi başarılı addederiz. Tek hedefimiz var, Hakk’ın rızasını, halkın duasını alabilmektir” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından 112 delegeden 85’i yeni yönetimin belirlenmesi için sandık başına giderek oyunu kullandı. Kongrede yeni yönetim şu isimlerden oluştu; Belde Başkanı İsmail Yılmaz, Yönetim Kurulu Üyeleri Satılmış Kutucu, Nizamettin Dandem, Hasan Ertaş, Arif Turan, Şevket Öztürk, Barış Öğüt, Taner Dulun, Mehmet İslamoğlu, Adem Yılmaz ve Hafiye Demir.

Kongre yönetim ve kongreye katılanların toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.

