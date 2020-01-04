Ambulans istinat duvarına çarptı: 1 yaralı

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Zonguldak'ta kontrolden çıkan ambulans istinat duvarına çarptı, kazada bir sağlık görevlisi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Ankara karayolunun 10. kilometresinde meydana geldi. Y.Y. idaresindeki 34 JS 1817 plakalı ambulans; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarparak durabildi. Kazada araçta bulunan sağlık görevlisi Z.A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 acil sağlık ekiplerini müdahale ettiği Z.A:, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan kaza yapan ambulansta maddi hasar meydana geldi. Trafik ekipleri olay yerinde kazayla ilgili çalışma başlattı.

ZONGULDAK 04 Ocak 2020 Cumartesi İMSAK 06:40

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